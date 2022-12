CHISINAU, 23 de dezembro – RIA Novosti. Os canais de TV proibidos na Moldávia representam cerca de 10% do número total registrado no país, e a redução da mídia eletrônica na república pode ser rápida, disse um de seus membros, Eugen Rybka, durante uma reunião do Broadcasting Council (BC ) na sexta.

Anteriormente, as autoridades moldavas suspenderam a licença da oposição e dos principais canais de TV em língua russa Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, que supostamente cobrem informações sobre eventos no país e na Ucrânia de má fé , explicando esta decisão como um risco de desinformação. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que Moscou vê a decisão de Chisinau como um ato de censura política. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acrescentou que tais ações são um ultraje ao princípio do pluralismo da mídia e uma violação grosseira do direito à liberdade de acesso à informação, e Moscou também qualifica isso como “uma violação cínica dos direitos das minorias nacionais”.