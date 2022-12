EUA ponderam ensinar ucranianos sobre o uso do Patriot em casa – Politico – CMIO

O sistema antimísseis supostamente não será enviado para a Ucrânia por meses, até que tenha operadores prontos

Os EUA podem começar a treinar tropas ucranianas em seu solo pela primeira vez desde o início das hostilidades com a Rússia, indicaram autoridades americanas citadas pelo Politico. Funcionários citados pelo veículo disseram que fazia sentido ensiná-los a operar o sistema Patriot em solo americano, em oposição a uma base militar dos EUA na Europa.

O governo dos EUA prometeu fornecer à Ucrânia uma bateria do avançado sistema antimísseis de longo alcance MIM-104 Patriot, que requer dezenas de pessoal treinado para operar. O curso geralmente leva meses para ser concluído.

A Casa Branca indicou na semana passada que o treinamento de ucranianos sobre como operar o sistema ocorreria em um terceiro país, mas fontes do Politico disseram que pode realmente acontecer em solo americano, pelo menos parcialmente. Eles falaram com a agência sob condição de anonimato.

Fort Sill, Oklahoma, seria o local lógico para o programa, considerando que possui instrutores e simuladores complexos, disse um funcionário. No entanto, realizar o treinamento na Europa seria “factível” também, com dificuldades logísticas adicionais, disse o relatório.

Segundo as fontes, nenhuma decisão final foi tomada ainda. Se Washington optar por convidar soldados ucranianos para os Estados Unidos, seria a primeira vez desde o início do conflito com a Rússia no final de fevereiro, observou a agência.













A bateria do Patriot seria enviada para a Ucrânia somente depois que seus operadores estivessem prontos, disseram autoridades americanas ao Politico. Provavelmente, será retirado das reservas dos EUA, e não de outro local de implantação.

A UE tem seu próprio programa para ensinar os ucranianos a usar armas e equipamentos militares padrão da OTAN, que os EUA e seus aliados despejam no país para combater a Rússia. A maioria das aulas acontece na Polônia, embora a Alemanha também hospede algumas. Países individuais, incluindo EUA, Reino Unido, Canadá, Suécia e Holanda, têm seus próprios cursos de treinamento militar para a Ucrânia.

Os EUA prometeram entregar o sistema Patriot durante a visita do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, a Washington na semana passada. Ele cruzou o Atlântico para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e falar perante o Congresso dos Estados Unidos, recebendo mais de uma dúzia de ovações de pé.

Durante o discurso, ele afirmou que as tropas ucranianas eram mais do que capazes de operar tanques e caças fabricados nos Estados Unidos.