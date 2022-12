Economia do G7 com pior desempenho do Reino Unido – dados – CMIO

A produção permanece abaixo dos níveis pré-Covid, enquanto outros membros do Grupo dos Sete avançaram, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais

A economia do Reino Unido contraiu mais do que o estimado anteriormente no terceiro trimestre de 2022, ficando ainda mais atrás de outras economias avançadas, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na quinta-feira.

Os dados do ONS mostraram que a produção econômica caiu 0,3% em termos trimestrais, em comparação com as estimativas iniciais de uma contração de 0,2%. Os setores de manufatura e construção sofreram os piores declínios.

O relatório também indicou que, no terceiro trimestre, a economia ficou 0,8% abaixo do nível pré-pandêmico de 2019, em contraste com outros países do G7 que recuperaram o terreno perdido.

O investimento empresarial caiu 2,5% em termos trimestrais, em comparação com uma estimativa anterior de um declínio de 0,5%.

“Olhando para o futuro, o Reino Unido provavelmente continuará com baixo desempenho. Esperamos que a Grã-Bretanha sofra a recessão mais profunda entre as principais economias avançadas em 2023, devido à severidade dos ventos contrários da política monetária e fiscal”, afirmou. afirmou a economista Gabriella Dickens da Pantheon Macroeconomics.

O Banco da Inglaterra disse no mês passado que a economia do Reino Unido provavelmente já estava em uma recessão que pode durar até o final de 2023. O regulador aprovou nove aumentos consecutivos nas taxas de juros enquanto luta para conter a inflação em espiral.

No início deste mês, a Confederação da Indústria Empresarial (CBI), um grupo de lobby nacional, alertou que o Reino Unido enfrentaria uma década de crescimento perdido se nenhuma ação fosse tomada.

