O Talibã discutiu a possibilidade de abrir escolas e universidades para meninas

Anteriormente, a mídia afegã informou que o Ministério do Ensino Superior do governo talibã ordenou a suspensão da educação de estudantes do sexo feminino em universidades públicas e privadas no Afeganistão. O chefe do gabinete político do Talibã no Catar, Suheil Shaheen, disse não saber quanto tempo duraria a decisão. Antes disso, o Talibã havia sido criticado por proibir o ensino médio para meninas.