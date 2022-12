Explosão suicida mata policial na capital do Paquistão – CMIO

As autoridades dizem que os terroristas planejaram atingir um alvo de alto valor na cidade antes de serem parados para uma inspeção

Islamabad foi colocada em alerta máximo depois que um suposto terrorista se explodiu dentro de um táxi quando ele foi parado para uma inspeção policial na sexta-feira. As autoridades afirmam que os atacantes planejavam atingir um alvo de alto valor na capital do Paquistão.

De acordo com o Geo News, um policial e os dois atacantes foram mortos no incidente, e até 10 outros, civis e policiais, sofreram ferimentos.

Sohail Zafar Chattha, subinspetor de operações gerais, disse a repórteres no local que o agressor se explodiu quando membros do chamado Esquadrão Águia pararam um carro suspeito.

“Ao ser revistado pelos policiais, ele entrou no veículo sob algum pretexto e depois detonou a si mesmo”, disse. Chattha disse, acrescentando que também havia uma mulher no veículo, que se acredita ser cúmplice.

“Os policiais salvaram Islamabad de um grande desastre com coragem e presença de espírito,” disse Chattha, acrescentando que quatro outros policiais ficaram feridos no ataque.

Enquanto isso, o ministro do Interior, Rana Sanaullah, disse que as autoridades acreditam que os terroristas tinham planos de atacar um alvo de alto valor e entrar em um edifício importante, como o Parlamento, a Suprema Corte ou a residência do primeiro-ministro. Ele observou que, se o carro não tivesse sido parado para uma inspeção, poderia ter havido muito mais vítimas.













O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, reagiu à explosão exigindo um relatório completo e prestando homenagem ao policial morto. “O plano de derramar sangue inocente falhou devido à ação das agências de aplicação da lei”, disse. ele disse, acrescentando que enviaria o chamado pacote de mártir para a família do oficial.

Uma facção local do Talibã, Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP), reivindicou o ataque. O grupo, que compartilha a ideologia do Talibã afegão, diz que seu objetivo final é derrubar o governo e estabelecer a Sharia no Paquistão.

O TTP assumiu a responsabilidade por vários atos de terrorismo no país e intensificou os ataques às forças de segurança desde novembro, quando encerrou unilateralmente um cessar-fogo de meses com o governo paquistanês. O porta-voz do TPP, Mohammed Halid Khurasani, disse que o último atentado foi realizado por um dos militantes do grupo em vingança pela morte de um líder sênior do TPP em agosto.