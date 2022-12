Executivos da FTX se declaram culpados de acusações de fraude – CMIO

O cofundador da bolsa de criptomoedas em colapso, Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, estão supostamente cooperando com os investigadores

Dois associados do ex-presidente-executivo da FTX, Sam Bankman-Fried, se declararam culpados de acusações criminais relacionadas ao colapso da bolsa de criptomoedas, revelou o procurador dos EUA, Damian Williams, na quarta-feira.

Ele disse que o ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, estavam cooperando com a investigação do Departamento de Justiça.

Ellison (28) administrava o fundo de hedge cripto Alameda Research, que era uma subsidiária da FTX. Ela já havia trabalhado com Bankman-Fried na Jane Street e teria sido namorada dele às vezes.

De acordo com seu acordo de confissão, citado pelo Business Insider, Ellison enfrenta sete acusações que, coletivamente, acarretam uma sentença máxima de prisão de 110 anos. Isso inclui conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities. Ela também enfrenta uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Enquanto isso, Wang (29) foi colega de quarto de Bankman-Fried no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com quem mais tarde fundou a FTX em 2019. Wang se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de commodities e fraude de valores mobiliários.

As acusações foram divulgadas na mesma noite de quarta-feira em que Bankman-Fried foi extraditado das Bahamas e desembarcou em Nova York, onde enfrenta oito acusações criminais federais dos mesmos promotores que aceitaram acordos de confissão de Ellison e Wang.













Bankman-Fried é suspeito de fraudar investidores em quase US$ 2 bilhões. De acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, o bilionário falido ocultou os riscos e o relacionamento da FTX com sua empresa comercial, Alameda Research, e usou fundos de clientes misturados.

Ele também desviou bilhões de dólares de fundos de clientes para ajudar no crescimento de suas outras entidades. A Alameda Research foi supostamente autorizada a carregar um saldo negativo na FTX e estava isenta dos protocolos de risco da bolsa.

De acordo com a queixa da SEC, Bankman-Fried instruiu pessoalmente que a FTX “motor de risco” não se aplica à Alameda e escondeu dos investidores a extensão dos laços entre as duas empresas.

A SEC também acusa que, no mês passado, o Bankman-Fried continuava a enganar os investidores enquanto tentava preencher um buraco multibilionário no balanço patrimonial da FTX. Só parou quando a FTX e a Alameda pediram proteção contra falência em 11 de novembro, disse o regulador.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT