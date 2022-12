Agora não é a hora de Elon Musk deixar o cargo de CEO do Twitter – CMIO

Neste ponto de virada na história, a América e o mundo precisam do ‘absolutista da liberdade de expressão’ para terminar seu trabalho.

Na semana passada, Elon Musk realizou uma de suas famosas enquetes no Twitter, perguntando aos usuários se ele deveria deixar o cargo de CEO da rede social. Os resultados mostraram que 57,5% eram a favor e 42,5% achavam que ele deveria permanecer. Musk anunciou logo depois que deixaria o cargo de CEO assim que encontrasse “alguém tolo o suficiente para aceitar o trabalho.”

Existem inúmeras razões potenciais pelas quais ele decidiu conduzir essa pesquisa – alguns dizem que foi um golpe publicitário, o que é um argumento convincente, outros acreditam que foi feito para eliminar contas de bots, o que também é razoável. Mas seja qual for a intenção, agora não é hora de Musk renunciar. Não apenas como CEO do Twitter – se Musk é um homem de palavra, ele deve permanecer no cargo como um combatente da liberdade visível em todas as frentes.

Certamente não passa despercebido ao bilionário que apenas as pessoas que usam o Twitter ativamente em primeiro lugar tiveram uma palavra a dizer nesta enquete – e em todas as enquetes do Twitter para esse assunto. Ele também deve estar ciente das muitas contas que ainda não foram restabelecidas, mesmo que não devessem ter sido banidas em primeiro lugar (como o popular podcast Disaffected de Josh Slocum – o que há com isso, Elon?) E ele certamente é levado em consideração que muitos outros só vão voltar ao Twitter se Trump voltar, o que ele não vai. Portanto, com tudo isso em mente, suas pesquisas são limitadas por padrão. Vox Populi, Vox Dei, como costuma twittar, diz respeito a um grupo demográfico bastante pequeno. Fora do universo do Twitter, onde as pessoas vivem em um lugar que Deus criou conhecido como Universo, também queremos liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Com isso em mente, espero que Elon Musk, o homem, e não apenas o empresário, cumpra sua palavra.













É compreensível que um CEO deva prestar contas a seus acionistas e base de clientes. Ainda assim, quando comprou o Twitter, Musk sabia que o que estava fazendo era muito maior do que comprar uma empresa de mídia social. Ele não comprou porque achou que era um ótimo investimento. Na ocasião, ele explicou, “Eu não fiz isso para ganhar mais dinheiro. Fiz isso para tentar ajudar a humanidade, a quem amo”. Um sentimento nobre, de fato. Espero que ele ame seus compatriotas acima de tudo – We the People. As pessoas que compõem o grande país que o enriqueceu. As pessoas que tiveram o resultado da eleição presidencial influenciadas por funcionários corruptos do governo que ainda afirmam que todos vivemos em um “democracia” o que obviamente não fazemos.

A América precisa que Elon Musk permaneça desafiador, aja com ousadia e busque a verdade. Estamos em um momento crucial da história. Cada coisa que acontece agora é significativa e estabelece um precedente para o futuro e, como Trump, Musk está abrindo mais a cortina do pântano de DC. Ele está prestando atenção, e só isso tem o potencial de mudar o curso da história. Numa época em que poucos americanos se sentem representados por nosso próprio governo, que é formado por políticos de carreira que estão completamente fora de contato com as pessoas para quem deveriam trabalhar – Musk é uma voz. Quando o Senado aprovou o mais recente projeto de lei de gastos flagrantes que envia mais dólares de impostos americanos para o exterior enquanto sofremos em casa, o CEO do Twitter fez, pelo menos, chamá-los para fora. Agradeço sinceramente a ele por isso, porque hoje em dia você precisa ser um bilionário para conseguir que alguém em Washington DC o ouça.













Elon Musk revelou – para qualquer pessoa com olhos para ver – a profunda corrupção em muitos braços do governo americano e dos gigantes da tecnologia com os quais eles trabalham. Trump nos alertou sobre isso sete anos atrás. Expor isso é um território perigoso, claro, então se Musk está preocupado com sua segurança – ou a segurança de seus filhos – ele tem um bom motivo. Ainda assim, o gato já está fora do saco. Para qualquer um que preste um mínimo de atenção, o público agora tem recibos de que o FBI e a CIA trabalharam contra o povo americano, censurando e limitando as informações às quais temos acesso. Eles queriam que acreditássemos em apenas uma narrativa – assustadoramente semelhante a países como China e Coreia do Norte.

Temos todas as evidências diante de nós. Mas o que podemos fazer sobre isso? O que alguém está disposto a fazer sobre isso?

Sr. Musk, se você está lendo isso – o que é improvável, já que o RT ainda está proibido em sua plataforma – não pare na liberdade de expressão. Defenda toda a Constituição dos Estados Unidos que está sob ataque. Lute por nós. Use seu dinheiro e poder para ajudar a salvar seu país. Termine o trabalho.