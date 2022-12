EUA colocam empresas russas na lista negra – CMIO

Dez entidades foram adicionadas à chamada Lista SDN, segundo o Departamento do Tesouro

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na quinta-feira que estava adicionando dez entidades russas à chamada Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN). Todas as empresas estão relacionadas com a indústria naval.

De acordo com a declaração do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, a lista inclui o Morinformsystem Agat Concern Joint State Company (JSC), o Instituto Central de Pesquisa de Materiais Estruturais Prometey, a Battery Company Rigel, o Instituto Central de Pesquisa de Engenharia Marinha, a Associação Científica e de Produção Avrora, Instituto Central de Pesquisa Científica Elektropribor, JSC Obukhovskoye, Ponte Marinha e Sistemas de Navegação, Instituto Shirshov de Oceanologia e Technopol.

A OFAC disse que os ativos dessas entidades foram bloqueados e que os norte-americanos estão proibidos de negociar com eles.

Na semana passada, o Tesouro dos EUA sancionou 18 entidades relacionadas ao setor de serviços financeiros da Rússia, incluindo o segundo maior credor do país, o VTB Bank, e várias empresas relacionadas.

Sanções também foram impostas aos governadores russos, seus parentes, membros do conselho de administração da Russian Railways e às autoridades em novas regiões da Federação Russa. Os governadores da região de Moscou, bem como das regiões de Voronezh e Kursk, também foram alvos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT