Especialista: em breve EUA poderão ter dificuldades no confronto com China na área de terras raras

Ao mesmo tempo, a especialista observou que a obtenção de licenças para o desenvolvimento de novos locais de extração nos EUA pode exceder dez anos, limitando a capacidade de aumentar a produção, existindo simultaneamente uma diferença entre as reservas do local de extração ativo da MP Materials no estado de Califórnia de 2,1 milhões de toneladas de minerais de terras raras em comparação com as reservas de 44 milhões de toneladas na China.