Empresa controladora do TikTok demite funcionários por rastreamento de dados de usuários dos EUA – CMIO

Os afetados pelo acesso inapropriado a informações pessoais incluem dois jornalistas, um e-mail interno visto pelo NYT mostra

A ByteDance – empresa controladora chinesa do TikTok – anunciou na quinta-feira que conduziu uma investigação interna que descobriu que vários de seus funcionários acessaram indevidamente os dados de usuários dos Estados Unidos, incluindo dois jornalistas.

Em um e-mail interno da empresa visto pelo New York Times, a empresa disse que encarregou quatro funcionários de encontrar a fonte de um suposto vazamento de comunicações internas neste verão. Durante a busca, os trabalhadores decidiram obter acesso aos endereços IP e outros dados de vários cidadãos americanos por meio de suas contas do TikTok, mas não conseguiram encontrar nenhum vazamento.

Entre aqueles cujos dados foram acessados ​​estavam as jornalistas Emily Baker-White, que trabalha para a Forbes, e Cristina Criddle, do Financial Times, segundo o e-mail da empresa, que não divulgou as identidades de outros usuários afetados do TikTok.

A ByteDance diz que desde então demitiu todos os quatro funcionários envolvidos no esquema, observando que dois deles trabalhavam na China, enquanto os outros trabalhavam nos Estados Unidos. A empresa também disse que reestruturou sua equipe de auditoria interna e risco e removeu qualquer acesso a dados dos EUA desse departamento.

O anúncio ocorre depois que a Forbes publicou um artigo em outubro acusando a equipe chinesa da ByteDance de usar o aplicativo TikTok para monitorar as localizações pessoais de cidadãos americanos específicos.













TikTok inicialmente negou as acusações, insistindo que não coletava “informações precisas de localização GPS de usuários dos EUA” e só usou endereços IP para ajudar a mostrar “conteúdo e anúncios relevantes.”

Anteriormente, os legisladores dos EUA, bem como os dois últimos governos, haviam levantado preocupações sobre os riscos de privacidade e segurança do TikTok. Em 2020, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, até instruiu o governo a considerar a proibição total da plataforma de mídia social, chamando-a de ameaça à segurança nacional.

Embora nunca tenha ocorrido uma proibição total, os governadores de vários estados proibiram oficialmente a instalação do TikTok em qualquer dispositivo emitido pelo governo. Os senadores dos EUA também apresentaram uma proposta para proibir funcionários do governo federal de usar o aplicativo em dispositivos estatais. O senador republicano Josh Hawley ligou para o TikTok “um Cavalo de Tróia para o Partido Comunista Chinês.”

Pequim rejeitou essas acusações como uma tentativa dos legisladores dos EUA de desacreditar uma gigante tecnológica chinesa que está competindo com as plataformas de mídia social ocidentais.