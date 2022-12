Fundador da FTX libertado sob fiança de $ 250 milhões – CMIO

Sam Bankman-Fried foi autorizado a aguardar julgamento na casa de seus pais depois de pagar uma fiança recorde

Sam Bankman-Fried, o homem acusado de fraudar investidores de criptomoedas em quase US$ 2 bilhões, aguardará julgamento na casa de seus pais na Califórnia, e não em uma cela de prisão em Nova York, depois que um juiz de Manhattan concordou em libertar o fundador da FTX em um título de US$ 250 milhões.

O desgrenhado Bankman-Fried, que se classificou como o segundo maior doador para as campanhas políticas do Partido Democrata em 2022, saiu do Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan na tarde de quinta-feira, ladeado por marechais dos EUA, advogados e seus pais. A fiança, que correspondeu à mais alta da história do tribunal federal, teria sido garantida pelos pais do empresário de 30 anos, que prometeram o patrimônio em sua casa, e dois indivíduos ricos.

Bankman-Fried é acusado pelos promotores de perpetrar “uma das maiores fraudes financeiras da história americana.” Ele foi extraditado das Bahamas na noite de quarta-feira e fez sua primeira aparição no tribunal na quinta-feira. Ele enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. Se condenado em todas as acusações, ele pode ser sentenciado a até 115 anos de prisão.

O promotor assistente dos EUA, Nick Roos, argumentou que Bankman-Fried cometeu uma fraude de “proporções épicas”, mas como ele consentiu voluntariamente com a extradição e perdeu a maior parte de seus bens, o risco de soltá-lo sob fiança era um “consideração marginal”.













O título foi 25 vezes maior do que o oferecido a Bernie Madoff, autor do talvez mais infame esquema Ponzi da história dos Estados Unidos, em 2008. Ele igualou os US$ 250 milhões oferecidos a Michael Milken, o “rei do título lixo” que se declarou culpado de manipulação de ações e outras acusações em 1990.

Sob os termos da fiança, Bankman-Fried foi obrigado a entregar seu passaporte e permanecer confinado na casa de seus pais, ambos professores de direito da Universidade de Stanford. Ele também deve passar por tratamento e avaliação de saúde mental. Ele teria permissão para deixar a prisão domiciliar apenas para exercícios, saúde mental e tratamento de abuso de substâncias.

Bankman-Fried está programado para retornar a Nova York em 3 de janeiro para uma audiência pré-julgamento na qual entrará com sua confissão das acusações. Dois de seus principais associados da FTX, Caroline Ellison e Gary Wang, se declararam culpados de acusações criminais e concordaram em cooperar com a investigação federal sobre o colapso da empresa.