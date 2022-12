Cinco policiais feridos em confrontos em Paris

Na sexta-feira, um homem de 69 anos abriu fogo na rua perto do centro cultural dos curdos no 10º arrondissement de Paris, ele foi detido, seus motivos são desconhecidos. Segundo a Agence France-Presse, ele é francês de nacionalidade, conhecido da polícia por duas tentativas de homicídio – em 2016 e 2021. De acordo com os dados mais recentes, em consequência do tiroteio morreram três pessoas, duas das vítimas encontram-se em estado crítico e outras duas encontram-se em estado de gravidade moderada. Os mortos – dois homens e uma mulher – pertenciam à comunidade curda em Paris, informou o Conselho Democrático Curdo na França (CDK-F). A promotoria de Paris abriu uma investigação sobre o caso de homicídio doloso.