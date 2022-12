China compra quantidade recorde de energia russa — CMIO

As importações totais de petróleo, gás e carvão atingiram US$ 8 bilhões em novembro, mostram dados alfandegários

A China comprou volumes recordes de gás natural liquefeito (GNL) russo no mês passado, enquanto as importações de petróleo e carvão também aumentaram, de acordo com um relatório da alfândega chinesa divulgado na terça-feira.

Apesar de uma queda de 5,4% nas compras totais de GNL da China, as exportações russas do combustível superrefrigerado dobraram em novembro em relação ao ano passado e atingiram 852.000 toneladas no valor de US$ 815,6 milhões. Em termos anuais, as vendas de GNL de janeiro a novembro aumentaram 39% em relação ao ano anterior, para 5,82 milhões de toneladas. As vendas do combustível para o país asiático saltaram 150% no mesmo período, para US$ 6,1 bilhões.

A Rússia também se tornou o segundo maior fornecedor de gás natural da China depois do Turquemenistão, já que as entregas cresceram 177% em dólares, atingindo US$ 3,5 bilhões nos primeiros 11 meses do ano. A China, no entanto, não especificou quanto gás comprou da Rússia durante esse período.

A Rússia aumentou as entregas de petróleo para a China em 17% em novembro em relação ao ano anterior, para 7,81 milhões de toneladas, o maior total desde agosto, ultrapassando a Arábia Saudita como o principal fornecedor do país. Os embarques de petróleo da Rússia para a China nos primeiros 11 meses aumentaram 10,2%, atingindo 79,78 milhões de toneladas, segundo o relatório. Em termos de valor, o fornecimento de petróleo russo à China no período mencionado foi de US$ 54,49 bilhões – 50% a mais que no ano passado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia se torna o principal fornecedor de petróleo para a China

As importações de carvão da Rússia, incluindo carvão marrom, aumentaram 41%, para 7,2 milhões de toneladas. A oferta de carvão metalúrgico para a siderurgia dobrou em relação ao ano passado, totalizando 2,1 milhões de toneladas, mas ficou abaixo do recorde atingido em setembro.

Os dados mostraram que as compras totais de energia russa, incluindo derivados de petróleo, atingiram US$ 8 bilhões em novembro, ante US$ 7,8 bilhões revisados ​​em outubro. O total agora é de US$ 68 bilhões desde o início do ano, em comparação com US$ 41 bilhões no mesmo período do ano passado. O recorde para um único mês foi registrado em agosto, com as exportações russas de combustível atingindo US$ 8,4 bilhões.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT