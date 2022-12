Brexit custou ao Reino Unido mais de £ 30 bilhões – estudo – CMIO

A economia do país poderia ter sido 5,5% maior agora se o Reino Unido não tivesse saído da UE, diz um think tank com sede em Londres

A economia do Reino Unido estaria muito melhor se o país tivesse permanecido na União Europeia, mostra um estudo do Centro de Reforma Europeia (CER). De acordo com as descobertas, em junho de 2022, o PIB do país era 5,5% menor do que poderia ser se o Brexit não tivesse acontecido, o que representa uma perda estimada de £ 33 bilhões (US$ 40 bilhões).

Para o estudo, o CER calculou como um “sósia” O Reino Unido, que não saiu do bloco, teria se saído usando atualmente dados de outros países, cujo desempenho econômico é próximo ao do Reino Unido pré-Brexit. Ele escolheu os EUA, Alemanha, Noruega e Austrália como referência.

“O golpe do Brexit inevitavelmente levou a aumentos de impostos, porque uma economia de crescimento mais lento exige impostos mais altos para financiar serviços e benefícios públicos. Se o Brexit não tivesse acontecido, a maior parte dos aumentos de impostos que o então chanceler Rishi Sunak anunciou em março de 2022 não teria sido necessária. As receitas fiscais teriam sido cerca de £ 40 bilhões mais altas anualmente,” diz o estudo.

De acordo com os resultados, o investimento do Reino Unido também é atualmente 11% menor do que poderia ter sido sem o referendo de 2016, enquanto o comércio de bens do país é 7% menor.













“O Brexit teve claramente um impacto significativo na economia. Houve um impacto considerável no comércio e no investimento. Há uma lacuna entre o que os políticos querem dizer sobre o Brexit e o que os dados nos dizem. Acho que se tornou impossível argumentar que o Brexit não prejudicou a economia do Reino Unido”, disse John Springford, vice-chefe do CER e autor do estudo, ao The Independent.

Ele observou que ainda é muito cedo para prever os efeitos de longo prazo da mudança, dizendo que “a maior parte dos custos econômicos já pode ter ocorrido.”

“Mas também é possível que os custos de longo prazo do Brexit sejam maiores do que a estimativa do OBR,” ele acrescentou, referindo-se aos cálculos do Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR), que sugerem que o Brexit reduzirá o PIB do Reino Unido em 4% em 15 anos, de 2016 a 2031, ou cerca de £ 100 bilhões.

