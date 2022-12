‘Não fique muito bêbado’ – NHS diz aos britânicos – CMIO

Com uma greve de ambulância em andamento, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido está tentando reduzir visitas hospitalares desnecessárias

O diretor médico do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), Stephen Powis, pediu ao público britânico que não fique muito embriagado durante as férias, a fim de evitar uma visita ao pronto-socorro. O pessoal das ambulâncias do Reino Unido entrou em greve na quarta-feira, reduzindo a cobertura ao mínimo.

Falando à BBC Radio na terça-feira, Powis disse que “beber com responsabilidade” ajudaria a aliviar o “demanda recorde que estamos vendo em atendimento de urgência e emergência.”

“Não fique tão bêbado a ponto de acabar com uma visita desnecessária ao pronto-socorro” ele enfatizou.

Nove fundos de ambulância em toda a Inglaterra e País de Gales se juntaram à ação, envolvendo paramédicos, despachantes e trabalhadores de apoio. As interrupções são as maiores greves de ambulâncias a atingir o Reino Unido desde a década de 1980, e os chefes do NHS já instruíram os hospitais a liberar leitos e garantir que os pacientes sejam admitidos em 15 minutos para que as poucas equipes em operação possam atender a mais chamadas.













A greve das ambulâncias foi precedida por outra na terça-feira envolvendo mais de 10.000 enfermeiros, a maior nos 74 anos de história do NHS. Uma paralisação semelhante de enfermeiras na quinta-feira passada levou ao reagendamento de 16.000 consultas e cirurgias, de acordo com dados do NHS.

As enfermeiras e os trabalhadores das ambulâncias estão exigindo aumentos salariais para compensar a inflação, mas o primeiro-ministro Rishi Sunak prometeu resistir até a próxima rodada de negociações salariais na primavera.

Em um aviso separado na terça-feira, o ministro da Saúde, Will Quince, pediu aos britânicos que evitem “atividade de risco” e não chamar uma ambulância, a menos que em um “situação de risco de vida”.

Mais de dois terços dos bebedores britânicos consomem mais álcool durante o período de Natal do que normalmente, de acordo com uma pesquisa da instituição de caridade Drinkaware. O álcool é responsável por até 35% dos custos de ambulância e departamento de emergência no Reino Unido, de acordo com um estudo de 2015 do Nuffield Trust.