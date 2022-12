Biden e Zelensky discutirão como o conflito na Ucrânia pode terminar – Casa Branca – CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, devem discutir a continuação da ajuda americana ao país, bem como a forma como o conflito militar em curso entre Kiev e Moscou pode terminar, revelou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby. O alto funcionário da Casa Branca fez os comentários ao aparecer na CNN This Morning na quarta-feira, antes da visita surpresa de Zelensky a Washington, DC.

“Não tenho dúvidas de que eles vão falar sobre a noção do presidente Zelensky de uma ‘paz justa’ e como isso se parece, quais são os componentes disso e como podemos ajudar a Ucrânia a chegar a esse ponto”, disse. Kirby disse.

Moscou, no entanto, é “não estou interessado em diplomacia agora,” Kirby afirmou.

“O presidente realmente acredita que, à medida que nos aproximamos do inverno, à medida que entramos … uma nova fase nesta guerra, da agressão do Sr. Putin, que este é um bom momento para os dois líderes se sentarem frente a frente e conversarem”, disse. Kirby disse.

A visita surpresa de Zelensky parece ser a primeira viagem ao exterior que o presidente ucraniano faz desde o início do conflito em andamento no final de fevereiro. Espera-se que o presidente se encontre com Biden, além de discursar no Congresso dos EUA.













Moscou tem repetidamente indicado que está pronta para negociar com a Ucrânia, bem como com o Ocidente como um todo, enfatizando, no entanto, que qualquer discussão sobre o assunto deve levar em consideração os interesses da Rússia. Mas a Rússia também culpou Kiev pela falta de qualquer esforço diplomático para encerrar o conflito e sua disposição de continuar as hostilidades. Zelensky se ‘proibiu’ de negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, ao mesmo tempo em que repetidamente promete retomar as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye – que se juntaram formalmente à Rússia no início de outubro. O líder ucraniano também prometeu retomar a Crimeia, que faz parte da Rússia desde um referendo de 2014.

Esta posição foi reforçada pela chefe do Conselho da Federação da Rússia, Valentina Matvienko, no início do dia, com a legisladora sênior afirmando que não vê sinais de que as negociações com a Ucrânia possam acontecer em breve. “Não vejo antecedentes para que as negociações ocorram em um futuro próximo: não há nada [to discuss] e sem ninguém”, Matvienko disse em entrevista coletiva.

A senadora também deu sua opinião sobre a visita de Zelensky aos EUA, sugerindo que Washington não tentaria “Empurre” em negociações com Moscou, concentrando-se, em vez disso, em discutir “novas entregas de armas e aumento do orçamento para sustentar militarmente a Ucrânia.”