Escândalo de corrupção fere a ‘credibilidade’ da UE – presidente do Conselho Europeu — CMIO

Bruxelas deve evitar uma repetição do caso de suborno que levou à prisão da ex-vice-presidente parlamentar do bloco, Eva Kaili, diz Charles Michel

Um escândalo de corrupção que levou à prisão da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili por supostamente aceitar subornos do Catar está destruindo a credibilidade do bloco em um momento em que já é vulnerável, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ao Politico na quarta-feira.

A revelação de que os eurodeputados supostamente se envolveram em lobby ilícito em nome do governo do Catar em troca de milhões de euros em dinheiro e presentes é “dramático e prejudicial para a credibilidade da União Europeia,” Michel disse, lamentando que o escândalo fosse “tornando ainda mais difícil para nós nos concentrarmos nas crises econômicas e energéticas que afetam a vida dos cidadãos europeus neste momento.”

Michel sugeriu que o bloco deve agir para evitar uma repetição do desempenho. “Primeiro precisamos aprender lições disso e apresentar um pacote de medidas para evitar tais coisas – para prevenir a corrupção no futuro”, disse ele ao Politico, reclamando que a aura de impropriedade tornaria seu trabalho mais difícil.













Kaili e seu marido, Francesco Giorgi, foram presos no início deste mês pela polícia belga, junto com o ex-deputado italiano Antonio Panzeri, que Giorgi identificou como o líder da quadrilha de suborno, e um quarto indivíduo. Todos foram acusados ​​de “participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.”

As autoridades belgas apreenderam mais de € 1,5 milhão em ativos de propriedades ligadas aos quatro suspeitos. Até 60 atuais e ex-deputados podem ter estado envolvidos no esquema, de acordo com relatos da mídia italiana, com a maioria vindo do grupo parlamentar Socialistas e Reformadores.

O Parlamento Europeu suspendeu temporariamente todo o trabalho de lobby relacionado ao Catar e recentemente votou para negar aos representantes do estado do Golfo o acesso às suas instalações, condenando o alegado “interferência estrangeira” em seus negócios. Doha negou qualquer irregularidade e alertou que o “discriminatório” A decisão pode interromper o fornecimento de energia ao continente, que recentemente aumentou seu consumo de gás natural do Catar para substituir o fornecimento embargado da Rússia.