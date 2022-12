Governo dos EUA liga Alzheimer ao racismo – CMIO

“Desigualdades” colocam os americanos não-brancos em maior risco de doenças relacionadas à demência, afirma o Ministério da Saúde

Os americanos não brancos têm taxas relativamente altas de doença de Alzheimer e demência, em parte por causa do racismo, diz agora o governo do presidente Joe Biden.

“Racismo sistêmico arraigado” devem ser abordados e priorizados, em vez de focar em comportamentos individuais, disse o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA esta semana em seu relatório anual sobre como lidar com a doença de Alzheimer e demências relacionadas. O secretário do HHS, Xavier Becerra, pediu “intervenções” para reduzir as disparidades nas taxas de Alzheimer, adaptando os esforços do governo “com competência cultural e equidade como focos primários.”

com raízes racistas “desigualdades estruturais”, como subinvestimento em educação, comunidades impraticáveis ​​e acesso abaixo da média a alimentos nutritivos, são um “causa importante” das disparidades nos casos de demência, disse o HHS. Os negros têm cerca de duas vezes mais chances que os brancos de desenvolver Alzheimer ou demência, enquanto os hispânicos têm cerca de 1,5 vezes mais chances.

A Associação de Alzheimer, com sede em Chicago, lista idade, histórico familiar e genética como os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma doença relacionada à demência. Sofrer ferimentos na cabeça ou problemas de saúde cardíaca também podem aumentar as chances. Idosos que seguem uma dieta saudável, se exercitam, se mantêm socialmente ativos e evitam o tabagismo e o abuso de álcool podem reduzir os riscos de Alzheimer.













No entanto, ao contrário do governo Biden, o grupo sem fins lucrativos não encontrou uma ligação entre a doença de Alzheimer e o racismo. “A razão para essas diferenças não é bem compreendida, mas os pesquisadores acreditam que taxas mais altas de doença vascular nesses grupos também podem colocá-los em maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer”. disse a associação.

O documento do HHS argumentou que as disparidades nos fatores de risco são “baseado em gerações de racismo estrutural e desigualdade.” Para piorar as coisas, disse o departamento, pessoas não-brancas que sofrem de Alzheimer também têm acesso inferior a cuidados e recursos médicos e são menos propensas do que os brancos a receber diagnóstico e tratamento adequados.

“Portanto, é de importância crítica que a pesquisa, as intervenções e a infraestrutura para abordar os fatores de risco modificáveis… disse o relatório.

Mais de 6 milhões de americanos sofrem de Alzheimer, e esse total deve saltar para 13 milhões até 2060 em vista do envelhecimento da população do país, de acordo com o HHS. A doença destrói lentamente a função cerebral, levando ao declínio cognitivo, bem como a distúrbios comportamentais e psiquiátricos.