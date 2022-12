Legislador dos EUA critica projeto de lei ‘notório’ de US $ 1,7 trilhão – CMIO

O gigantesco pacote financia um ‘Parque da Independência da Ucrânia’ e proíbe expressamente os oficiais de fronteira de proteger a fronteira

Nas 4.155 páginas do último projeto de lei de gastos do Congresso dos EUA estão aumentos de financiamento para quase todos os departamentos do governo, um ganho inesperado de US$ 47 bilhões para a Ucrânia, US$ 70 milhões para o salmão, uma ‘trilha de Michelle Obama’ e uma pandemia “vigilância.” O republicano da Carolina do Norte, Dan Bishop, condenou o projeto de lei “notório” provisões.

Revelado pelos líderes do Senado na noite de segunda-feira, o pacote de US$ 1,7 trilhão financiaria o governo federal até setembro de 2023. Com votação marcada para quinta-feira, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria, Mitch McConnell, pediram unidade bipartidária para aprová-lo, com ambos citando o fornecimento de mais ajuda econômica e militar à Ucrânia como uma prioridade vital.

Na Câmara dos Deputados, no entanto, os republicanos ameaçado para obstruir as prioridades políticas de qualquer senador republicano que apoie a legislação, uma vez que o GOP retome o controle da câmara baixa em janeiro.

A gigantesca proposta aumenta o financiamento para 19 departamentos do governo, de acordo com análise do American Action Forum. O Pentágono deve ser o maior beneficiário da generosidade do Congresso, recebendo um aumento de financiamento de US$ 69 bilhões para elevar seu orçamento de 2023 para um recorde de US$ 797 bilhões.

Examinando o projeto de lei, o deputado Dan Bishop notou algumas disposições particularmente bizarras.

Embora a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA tenha permissão para adquirir drones e outros novos “tecnologia e capacidades”, ele não pode usar essas ferramentas “adquirir, manter ou ampliar a segurança nas fronteiras”.

No entanto, o projeto aloca US$ 410 milhões para proteger as fronteiras da Jordânia, Líbano, Egito, Tunísia e Omã. Outros gastos estrangeiros incluem financiamento para uma ‘Universidade do Afeganistão’ apenas online, US$ 23 milhões para “programas de democracia” em Bangladesh, e uma recompensa não especificada por “programas de gênero no Paquistão.”

De volta aos EUA, o projeto de lei destina mais de meio bilhão de dólares para uma subdivisão dos Institutos Nacionais de Saúde focada em “racismo estrutural”, US$ 335 milhões para preparar vacinas e “ferramentas de vigilância” para um futuro “pandemia de gripe”, e mais de US$ 575 milhões para promover o planejamento familiar em áreas onde “biodiversidade” está ameaçado pelo crescimento populacional.

Em uma nota mais sinistra, aqui estão pelo menos $ 575 milhões para “planejamento familiar” em áreas onde o crescimento populacional “ameaça a biodiversidade”. O malthusianismo é uma ideologia perturbadora e anti-humana que deveria ter lugar ZERO em qualquer programa federal. pic.twitter.com/7EfFx2pq0M — Dep. Dan Bishop (@RepDanBishop) 20 de dezembro de 2022

Uma parte dos US$ 2,6 bilhões em financiamento para os procuradores dos EUA será reservada especificamente para processar os apoiadores de Trump que participaram do protesto de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, enquanto US$ 7,5 milhões serão alocados para “desenvolvendo uma melhor compreensão do problema da radicalização doméstica,” que o presidente Joe Biden já comparou com o apoio a Donald Trump.

Além disso, Washington DC receberá um ‘Parque da Independência da Ucrânia’ e monumentos para jornalistas, a Geórgia receberá uma ‘Trilha de Michelle Obama’ de $ 3,6 milhões e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, receberá um prédio federal em San Francisco nomeado em sua homenagem.

A população de salmão dos EUA também deve se beneficiar com o projeto de lei, com US$ 65 milhões alocados para restaurar as populações de salmão do Pacífico e US$ 5 milhões para estudar o impacto da construção nos peixes. O rascunho também pede o estabelecimento de uma ‘Força-Tarefa de Pesquisa do Salmão do Alasca’.