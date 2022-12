Menos americanos se identificam com a religião do que nunca – pesquisas – CMIO

Menos americanos estão frequentando a igreja do que nunca, de acordo com pesquisas recentes. As pesquisas mencionadas em várias reportagens da mídia americana na quarta-feira mostram que uma combinação de bloqueios pandêmicos e mudanças geracionais nas atitudes fez com que a nação outrora solidamente cristã questionasse sua relação com a religião organizada.

Mais de quatro em cada cinco americanos (81%) acreditam em Deus, de acordo com uma pesquisa Gallup realizada no início deste ano. Embora ainda seja uma maioria considerável, é também a porcentagem mais baixa desde que o pesquisador começou a fazer a pergunta em 1944, quando 98% dos americanos adotaram a crença.

Da mesma forma, o número de americanos que pertencem a uma igreja, mesquita ou sinagoga é o mais baixo de todos os tempos, compreendendo uma minoria da população (47%) pela primeira vez no ano passado, de acordo com o Gallup. Impulsionado por um aumento daqueles que afirmam não ter afiliação religiosa, um grupo que rivaliza com católicos ou cristãos evangélicos em tamanho desde antes da pandemia de Covid-19, o declínio provavelmente continuará, sugere o pesquisador.













Mudança de atitudes sociais não são os únicos responsáveis, no entanto. A frequência à igreja caiu 45% de 2020 a fevereiro de 2022, de acordo com uma análise da ABC News, já que a maioria dos governos estaduais encerrou as reuniões pessoais devido ao Covid-19. Enquanto algumas igrejas tentaram realizar cultos virtuais, ou até mesmo reuniram os fiéis em seus carros estacionados do lado de fora, seus números ainda não se recuperaram – apenas cerca de um em cada cinco (22%) pastores protestantes disseram à Lifeway que a participação em seus cultos estava próxima de os números de janeiro de 2020.

Enquanto os mais jovens são mais propensos a se identificar como não religiosos do que os mais velhos, os americanos com educação universitária são mais propensos a ser membros de uma igreja, sinagoga ou mesquita, de acordo com pesquisa realizada no ano passado pelo Survey Center on American Life. Isso faz parte de uma tendência geral de isolamento social entre os menos educados, que, segundo a pesquisa, têm menos amigos íntimos, menos apoio social e são menos propensos a se casar.

Nem todos os grupos religiosos viram seus números declinar recentemente, no entanto. As chamadas igrejas não denominacionais – protestantes que não pertencem a grupos estabelecidos, como metodistas ou batistas do sul – cresceram 9.000 na última década, de acordo com o Censo Religioso dos EUA, e seus adeptos agora somam cinco e seis, respectivamente. vezes mais do que pertencem às igrejas presbiteriana e episcopal.