Zelensky chega aos EUA exigindo mais armas — CMIO

Outros US$ 45 bilhões para a Ucrânia foram destinados ao projeto de lei de gastos gerais de US$ 1,7 trilhão, que o Congresso deve aprovar na quinta-feira. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, pediu a todos os membros que compareçam pessoalmente para ouvir a declaração de Zelensky “histórico” discurso.

Jen Psaki, ex-secretária de imprensa da Casa Branca e em breve apresentadora da MSNBC, definiu as expectativas para o discurso de ditado os americanos devem esperar “muitas e merecidas ovações de pé” e chamando-o “um discurso de vendas para o Congresso e [the] público” numa época em que o apoio dos EUA à Ucrânia era “diminuindo”.

Só o Pentágono destinou US$ 20 bilhões à Ucrânia desde que as hostilidades com a Rússia aumentaram em fevereiro, com o Ministério da Defesa russo estimando o apoio total da OTAN a Kiev em mais de US$ 97 bilhões.

Segundo a AP, no entanto, Zelensky quer mais. “Somos gratos por seu apoio, mas não é o suficiente,” ele disse em um vídeo divulgado por seu escritório na terça-feira, segurando uma bandeira ucraniana assinada por tropas do front, que ele pretende presentear os legisladores americanos. “É uma dica – não é suficiente.”