Fentanil suficiente para matar todos os americanos apreendidos em 2022 – DEA – CMIO

A aplicação da lei interditou um recorde de 50 milhões de comprimidos contendo o opiáceo mortal, juntamente com 10.000 libras de pó.

A Administração Antidrogas dos EUA (DEA) apreendeu mais de 379 milhões de doses mortais de fentanil em 2022, o suficiente para matar todas as pessoas nos EUA. Atualmente, opioides sintéticos como o fentanil estão matando mais de 70.000 americanos por ano, de acordo com dados do governo.

Em um comunicado à imprensa na terça-feira, a agência anunciou que havia apreendido 50,6 milhões de pílulas com fentanil, um número recorde para a DEA. Mais de 10.000 libras (4.535 quilos) de pó de fentanil também foram apreendidos, com a carga total somando mais de 379 milhões de doses letais – mais do que o suficiente para matar 331 milhões de homens, mulheres e crianças nos EUA.

O fentanil é um opioide sintético que é cerca de 50 vezes mais potente que a heroína. Dois miligramas da substância são considerados uma dose letal, tornando mais fácil para os traficantes contrabandear quantidades potencialmente lucrativas da droga através das fronteiras dos EUA, muitas vezes disfarçadas de pílulas farmacêuticas de marca.













Duas organizações criminosas mexicanas – os cartéis de Sinaloa e Jalisco – estão “principal responsável pelo fentanil que está matando os americanos hoje”, A administradora da DEA, Anne Milgram, disse em um comunicado. Milgram explicou que os cartéis produzem a droga em massa no México, usando produtos químicos provenientes principalmente da China.

Os republicanos culparam repetidamente o relaxamento da segurança nas fronteiras do presidente Joe Biden pelo aumento das mortes por fentanil nos Estados Unidos. Um recorde de 108.000 pessoas morreram de overdose de drogas nos EUA nos 12 meses que antecederam março de 2022, acima do recorde anterior de 98.000 em março de 2021. Cerca de 72.000 dessas mortes foram causadas por opioides sintéticos como o fentanil, de acordo com dados do Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Embora esses marcos sombrios tenham sido alcançados sob o governo Biden, as overdoses dispararam durante a pandemia de Covid-19 em 2020, quando Donald Trump era presidente. No entanto, antes da pandemia e dos bloqueios que se seguiram, as overdoses diminuíram lentamente em 2018 e 2019, quando alguns dos controles de fronteira mais rígidos de Trump foram implementados.

Além das apreensões da DEA, os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras apreenderam 14.700 libras (6.667 quilos) de fentanil durante o ano financeiro de 2022, que durou até outubro.