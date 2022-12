Pentágono cita riscos de fraude de ajuda à Ucrânia – mídia – CMIO

Uma agência do Departamento de Defesa dos EUA está supostamente à procura de um potencial “desvio do mercado negro” de ajuda para Kiev

A enorme escala de ajuda militar dos EUA à Ucrânia teria colocado uma agência de aplicação da lei do Pentágono em alerta máximo para vendas no mercado negro de armamento de Washington e outras fraudes em potencial.

Com as aprovações de ajuda dos EUA para Kiev chegando a US$ 100 bilhões este ano, o Serviço de Investigação Criminal de Defesa (DCIS) do Pentágono está atento a sinais de má conduta na forma como as armas estão sendo adquiridas e usadas, informou o Defense News na quarta-feira. As preocupações com fraude decorrem em parte da necessidade do Pentágono de assinar contratos de forma rápida.

“O risco é muito real em virtude do fato de estarmos lidando com um volume tão incrível de itens, muitos com capacidade de combate, e estamos fazendo isso muito rapidamente”, disse. O vice-diretor do DCIS, James Ives, disse ao meio de comunicação. “Sempre que você vê esforços acelerados dessa natureza, há potencial para todos os tipos de atividades que devem ser motivo de preocupação.”

Embora grande parte da ajuda militar enviada à Ucrânia tenha sido retirada dos estoques dos EUA, o Pentágono assinou contratos de US$ 2,7 bilhões para armas recém-construídas. Um adicional de US$ 6,6 bilhões em novas compras foi aprovado pelo Congresso. O Pentágono também destinou US$ 6,7 bilhões para substituir suprimentos enviados à Ucrânia, metade dos quais já foram gastos.













Uma equipe de investigadores do DCIS viajou para a Polônia em setembro, onde viram um centro importante para a transferência de ajuda militar para a Ucrânia, disse o Defense News. A visita teve como objetivo incentivar as pessoas envolvidas nas transferências de armas a denunciar possíveis casos de fraude ou desvios.

“Grande parte de nossos esforços agora é garantir que estejamos por aí, informando às pessoas que, quando esses fatos chegarem ao conhecimento do governo, as agências de investigação precisam se envolver”, disse. disse Ives. “É um esforço para lembrar às pessoas que, embora entendamos que há uma necessidade de se envolver nessa aquisição acelerada que está acontecendo, é necessário supervisionar o processo.”

Embora alguns legisladores dos EUA tenham pressionado por uma supervisão mais forte, uma proposta para auditar a ajuda militar e econômica de Washington à Ucrânia foi rejeitada no início deste mês no Congresso. A CBS News informou em agosto que apenas cerca de 30% das armas ocidentais enviadas a Kiev estavam realmente chegando às linhas de frente para ajudar a combater as forças russas. Levar armas às tropas ucranianas envolve navegar por uma complexa rede de “senhores do poder, oligarcas [and] atores políticos”, disse o relatório.