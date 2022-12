O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pode se tornar o novo chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), informou a emissora norueguesa TV 2 na quarta-feira, citando fontes “confiáveis” dentro do bloco militar liderado pelos Estados Unidos.

Além disso, o secretário-geral cessante é o favorito dos EUA para liderar a organização com sede em Washington, acrescentou a fonte. Atualmente, o fundo é liderado por Kristalina Georgieva, uma veterana economista búlgara, cujo mandato termina em 2024.

Stoltenberg deveria deixar a OTAN em setembro, mas seu mandato foi estendido até o final de 2023 em meio ao conflito em curso na Ucrânia. Sem sucessor para o cargo à vista, Stoltenberg pode acabar tendo seu mandato estendido além de 2023 – potencialmente por mais um ano – vários relatórios da mídia sugeriram.

Vários políticos de alto escalão estão sendo considerados como o novo presidente do bloco militar. A OTAN supostamente pretende instalar uma mulher em seu comando pela primeira vez, com a presidente eslovaca Zuzana Caputova, a primeira-ministra estoniana Kaja Kallas e a ex-presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic nomeadas entre os contendores.













No início de novembro, o New York Times noticiou que o “primeiro candidato” A favorita de Washington para substituir a secretária-geral da OTAN cessante foi Chrystia Freeland, que atualmente é ministra das finanças e vice-primeira-ministra do Canadá.

A política, conhecida por sua forte postura pró-ucraniana – e anti-russa –, é neta de Mikhail Chomiak, que publicou um jornal pró-nazista e anti-semita na cidade polonesa ocupada de Cracóvia.

“O fato de qualquer um dos candidatos desistir do apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia será um fator crítico”, disse. o NYT escreveu.

Freeland tem sido extremamente ambígua em sua ascendência controversa, recusando-se a condenar seus avós maternos e até mesmo descrevendo-os como “exilados políticos com a responsabilidade de manter viva a ideia de uma Ucrânia independente” em seu ensaio de 2015 ‘My Ukraine’.