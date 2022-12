O principal republicano revela ‘prioridade número um’ – CMIO

O líder da minoria no Senado disse que armar Kiev para “derrotar” a Rússia está no topo da agenda da “maioria dos republicanos”

A principal prioridade dos EUA deve ser financiar e armar a Ucrânia para que ela possa vencer a Rússia no campo de batalha, disse o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, a repórteres na terça-feira, antes de uma visita do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

“Garantir que o Departamento de Defesa possa lidar com as principais ameaças vindas da Rússia e da China, fornecendo assistência aos ucranianos para derrotar os russos, essa é a prioridade número um dos Estados Unidos agora, de acordo com a maioria dos republicanos.”, disse McConnell durante a coletiva de imprensa.

A declaração do republicano veio quando ele prometeu seu apoio a um enorme projeto de lei de gastos coletivos, divulgado nas primeiras horas da manhã de terça-feira, na véspera de uma paralisação do governo. O pacote inclui US$ 45 bilhões em ajuda à Ucrânia, incluindo US$ 9 bilhões em assistência de segurança, elevando o valor total que Washington prometeu a Kiev para mais de US$ 95,7 bilhões.















No entanto, nem todos no partido de McConnell ficaram satisfeitos com suas prioridades. A deputada Marjorie Taylor-Greene (R-Georgia) denunciou a última generosidade como “absurdo”, exortando o senador a “Coloque a América em primeiro lugar!!!”enquanto sugere que seus colegas republicanos liguem e“diga a ele o que você pensa sobre o Omnimonste de quase $ 2 trilhõesr” – uma referência ao projeto de lei de 4.155 páginas. Vários outros congressistas republicanos argumentaram que a crise na fronteira sul dos EUA, que viu um número recorde de imigrantes ilegais cruzando este ano, deveria ser o número um na lista de prioridades do partido.

Representante do líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy (R-Califórnia), que não prometeu mais “cheques em branco” para a Ucrânia se os republicanos retomassem a Câmara dos Representantes, também se manifestou contra o projeto de lei omnibus. Ele alertou McConnell que qualquer legislação que ele trouxesse ao plenário seria “morto à chegada” no próximo mandato do Congresso se o senador apoiar o pacote, que o colega de McConnell, senador do Kentucky, Rand Paul, condenou como “US$ 1,7 trilhão em dívidas perigosas.”

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, se reuniu com seu colega americano, Joe Biden, na quarta-feira, sua primeira visita de Estado desde o início da operação militar da Rússia em fevereiro, e deve se dirigir ao Congresso no final do dia. O presidente dos EUA aproveitou a ocasião para anunciar mais US$ 1,8 bilhão em assistência militar a Kiev, além do projeto de lei geral, incluindo os sistemas de mísseis Patriot que vem exigindo há meses.

A Rússia alertou repetidamente os EUA e seus aliados de que carregamentos de armas cada vez mais modernas e de longo alcance podem levar a um confronto direto entre Moscou e a Otan, e acusou o Ocidente de prolongar o conflito e causar mortes desnecessárias na Ucrânia.