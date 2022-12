Dar a Kiev todas as armas que ele deseja pode acabar com a Otan, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma aparição conjunta com seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, em Washington na quarta-feira. Biden acrescentou que não estava preocupado que a entrega de mísseis Patriot à Ucrânia pudesse aumentar as tensões com a Rússia – como Moscou alertou – porque eles são “defensiva” armas.

Biden e Zelensky responderam a perguntas de quatro repórteres escolhidos a dedo após o encontro na Casa Branca. A última veio de um jornalista ucraniano, que perguntou por que o Ocidente simplesmente não dá à Ucrânia “todas as capacidades de que necessita para libertar todos os territórios.”

“Sua resposta é sim,” o presidente dos EUA brincou, apontando para Zelensky, que respondeu “Concordo,” ao riso da imprensa reunida.

Biden então apontou que os EUA “dedicou uma enorme quantidade de assistência de segurança à Ucrânia” mesmo antes da escalada das hostilidades em fevereiro – embora em seus comentários preparados, ele tenha chamado a operação militar russa de “não provocado e injustificado”.

“Demos à Ucrânia o que eles precisavam quando precisavam se defender”, incluindo centenas de tanques, veículos blindados, artilharia e munição, disse ele.













Fazer mais teria “a perspectiva de desmembrar a OTAN, desmembrar a Europa e o resto do mundo” Biden disse, observando que ele passou “centenas” de horas persuadindo parceiros em todo o mundo a ajudar a Ucrânia, mas “eles não estão procurando uma Terceira Guerra Mundial” lutando diretamente contra a Rússia. “Mas eu falei demais.”

Zelensky chegou a Washington no que a mídia dos EUA descreveu como uma visita secretamente arranjada, embora a notícia tenha vazado para alguns veículos na terça-feira. Ele deve discursar no Congresso à noite, pedindo a aprovação de um projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão que inclui US$ 45 bilhões destinados à Ucrânia em 2023. Em um vídeo divulgado na terça-feira, ele disse que a Ucrânia estava grata por toda a ajuda do Ocidente, mas estava “insuficiente.”

Uma bateria de mísseis de defesa aérea Patriot está entre os US $ 1,85 bilhão em ajuda militar para a Ucrânia que o Pentágono anunciou no início do dia, embora Biden tenha apontado que o treinamento de tropas ucranianas para operá-los, que acontecerá em uma base dos EUA na Alemanha, é “vai levar algum tempo.” Zelensky disse que assim que os Patriots chegarem, ele pedirá a Biden mais deles.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A Rússia está lutando contra o Ocidente na Ucrânia – Shoigu

O Pentágono divulgou que os EUA enviaram US $ 20 bilhões em ajuda militar à Ucrânia apenas este ano. O ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoigu, observou na quarta-feira que Kiev já recebeu mais de US$ 97 bilhões em armas e munições, e que a Rússia já estava lutando contra todo o Ocidente.