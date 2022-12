Donald Trump Jr. chama Zelensky de ‘rainha do bem-estar’ – CMIO

O filho mais velho do ex-presidente criticou o enorme fluxo de ajuda de Washington a Kiev

Donald Trump Jr. reagiu à viagem de Vladimir Zelensky a Washington zombando do presidente ucraniano por constantemente buscar esmolas de Washington e de outros governos ocidentais.

“Zelensky é basicamente uma ingrata rainha do bem-estar internacional”, o filho mais velho do ex-presidente dos Estados Unidos disse na quarta-feira em um post no Twitter. Ele estava reagindo a relatos de que o líder ucraniano exigirá ainda mais ajuda, mesmo quando o Congresso se prepara para aprovar US$ 45 bilhões adicionais em assistência econômica e militar a Kiev.

O último pacote de ajuda proposto, que é 22% maior do que os US$ 37 bilhões solicitados pelo presidente Joe Biden, elevaria o valor total de armamento e dinheiro que os legisladores dos EUA aprovaram para a Ucrânia em 2022 para cerca de US$ 100 bilhões.

No entanto, Zelensky sempre reclamou que os aliados ocidentais não estão fazendo o suficiente para atender às necessidades da Ucrânia para combater a Rússia. Questionado em abril passado sobre a assistência militar de Washington, ele disse: “Nunca haverá o suficiente. O suficiente não é possível.”

Antes de partir de Kiev para os EUA, ele teria dito sobre o Ocidente, “Somos gratos por seu apoio, mas não é suficiente. É uma dica – não é suficiente.”













O apoio do Congresso dos EUA à ajuda à Ucrânia tem sido em grande parte bipartidário, mas os republicanos têm criticado cada vez mais a escala dos gastos e a falta de supervisão para evitar fraudes. No início deste mês, a Câmara dos Representantes rejeitou por pouco um projeto de lei que exigia uma auditoria da assistência econômica e militar de Washington a Kiev.

A deputada republicana da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, que liderou o projeto de lei de auditoria, se manifestou contra a visita de Zelensky a Washington. Ela se referiu ao líder ucraniano como o líder dos EUA. “presidente sombra”, dizendo que explicaria ao Congresso “por que ele precisa de bilhões de dólares dos contribuintes americanos para o 51º estado, a Ucrânia.”

“Isso é um absurdo. Coloque a América em primeiro lugar”, acrescentou.

A especulação de que os republicanos diminuirão a ajuda à Ucrânia depois de ganhar o controle da Câmara nas eleições de meio de mandato do mês passado pode ser infundada, no entanto.

“Fornecer assistência para os ucranianos derrotarem os russos é a prioridade número um para os EUA agora, de acordo com a maioria dos republicanos.” O líder da minoria no Senado dos EUA, Mitch McConnell, um republicano de Kentucky, disse na terça-feira.