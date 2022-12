México decide não romper relações diplomáticas com o Peru apesar da expulsão de seu embaixador

“O Ministério das Relações Exteriores decidiu não romper relações, entre outras coisas, porque precisamos manter nossa Embaixada para oferecer proteção aos mexicanos que residem, trabalham e vivem no Peru. Assim, a Embaixada [do México] continua sua função, já foi nomeado um responsável pela Embaixada e ainda estamos aguardando os acontecimentos no Peru”, anunciou.