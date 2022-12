Prefeito do Texas pede intervenção da ONU – CMIO

Líder de El Paso diz que crise na fronteira dos EUA é grande demais para o governo federal resolver sozinho

O prefeito da maior cidade da fronteira sul dos Estados Unidos pediu apoio de outros países e até mesmo das Nações Unidas para ajudar a resolver a crise humanitária provocada pelo fluxo recorde de migrantes ilegais para os EUA.

“Precisamos trabalhar juntos, independentemente das partes, porque este é um problema dos EUA – Estados Unidos –”, O prefeito de El Paso, Texas, Oscar Leeser, disse na quarta-feira em uma entrevista à CNN. “Não é um problema de El Paso, é muito maior do que El Paso. Sinceramente, acredito que é maior que os Estados Unidos. Precisamos trabalhar com a ONU, trabalhar com outros países para poder criar um programa que se torne humanitário para todos”.

El Paso, que fica do outro lado do Rio Grande de Juarez, no México, no canto sudoeste do Texas, tornou-se o epicentro da crise na fronteira dos EUA nas últimas semanas. Milhares de imigrantes cruzaram a fronteira do México para a cidade este mês. Na semana passada, uma caravana com mais de 1.000 migrantes chegou a El Paso em apenas uma noite.

Imagens postadas nas redes sociais pela jornalista Katie Daviscourt pretendem mostrar dezenas de migrantes dormindo no chão no aeroporto de El Paso com cobertores da Cruz Vermelha. Leeser, que declarou estado de emergência no sábado, disse ao apresentador da CNN, Don Lemon, que a cidade também garantiu o uso de duas escolas vagas para abrigar mais imigrantes.

As autoridades de El Paso estão trabalhando com o governo federal, a Cruz Vermelha e outras entidades para ajudar a lidar com a crise, disse o prefeito democrata, mas “isso é estritamente um Band-aid em algo que precisa ser consertado em curtíssimo prazo.” Ele adicionou, “Sabemos que temos um processo de imigração quebrado e que precisa ser consertado.”













As passagens de fronteira por migrantes ilegais atingiram um recorde histórico desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, totalizando 2,76 milhões no último ano fiscal do governo, encerrado em 30 de setembro. encerra o Título 42, uma política imposta pelo ex-presidente Donald Trump que deu ao governo o poder de expulsar automaticamente migrantes por motivos de saúde pública.

A Guarda Nacional do Texas enviou tropas para El Paso no início desta semana e colocou uma barreira de arame farpado para bloquear a travessia ilegal da fronteira. Leeser contou CNN na terça-feira que o gabinete do governador do Texas garantiu a ele que a barreira fazia parte de uma missão de treinamento de três horas, mas o arame farpado permaneceu.