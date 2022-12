Quais os impactos da retomada econômica da Venezuela no Brasil e na América do Sul?

“Da natureza geográfica à combinação populacional, o país que mais se beneficia do crescimento econômico da Venezuela é a Colômbia (e vice-versa). Um dos fatores dessa retomada econômica venezuelana também é a distensão na relação com a Colômbia no governo Gustavo Petro. Assim, embora ainda não se tenha chegado a um ponto ótimo, já ajuda a movimentar um pouco. A Venezuela tem um problema seríssimo, que é a própria moeda corrente ter sido muito desvalorizada. É um processo inflacionário absurdo. E a circulação de formas de moeda por meio de trocas é muito importante no país. Na fronteira tem uma moeda, que se negocia com ouro, com dólar paralelo, com euro paralelo. O bolívar não vale muito, o petro (que é uma moeda digital) não avançou no sistema de trocas. Enfim, o crescimento econômico da Venezuela é importante para o entorno, mas é mais importante para se criar algum grau de estabilidade monetária no interior do país”, elencou.