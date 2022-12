Hungria quer dissolução do Parlamento Europeu — CMIO

A prisão de um vice-presidente do PE mostra que a instituição carece de salvaguardas, diz PM Viktor Orban

O recente escândalo de corrupção no Parlamento Europeu (PE) é um sinal de que a instituição da UE deve ser abolida em sua forma atual, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, na quarta-feira. Ele acrescentou que o EP já tinha uma péssima reputação.

As declarações de Orban foram feitas depois que Eva Kaili, uma política grega que atuou como uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, foi presa e acusada neste mês de corrupção por receber subornos do Catar.

“Os húngaros gostariam que o Parlamento Europeu fosse dissolvido em sua forma atual,” disse ele em uma coletiva de imprensa em Budapeste.

Orban argumentou que o escândalo “chama a atenção para o facto de os parlamentos nacionais terem um sistema de controlo mais forte”, acrescentando que os legisladores dos parlamentos dos estados membros devem ser delegados ao Parlamento Europeu, em vez de serem eleitos separadamente.

“E eles obviamente conhecem nossa posição política: o pântano deve ser drenado”, disse o primeiro-ministro.













Budapeste tem repetidamente entrado em conflito com o Parlamento Europeu e outras instituições da UE sobre uma série de questões, incluindo migração e direitos LGBTQ. Bruxelas, por sua vez, acusou o governo conservador de Orban de corroer o estado de direito em casa.

A Hungria, cuja economia depende fortemente das importações russas de energia, também criticou as sanções da UE impostas a Moscou em resposta à operação militar na Ucrânia, lançada no final de fevereiro. Ao contrário de muitos dos estados membros do bloco, Orban se recusou a enviar armas para Kiev.

“Se dependesse de nós, não haveria política de sanções” Orban disse na quarta-feira. “Não é do nosso interesse dividir permanentemente as economias europeia e russa em duas, por isso estamos tentando salvar o que pode ser salvo de nossa cooperação econômica com os russos.”