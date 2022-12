MRE russo chama embaixador da França em Moscou para explicar fala de ministra sobre atentado na RCA

O embaixador da França em Moscou, Pierre Levy, foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia nesta quarta-feira (21) para dar explicações sobre as declarações da ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, em relação à tentativa de assassinato de Dmitry Syty, diretor-geral da Casa Russa na República Centro-Africana (RCA).

Syty foi alvo de um ataque no dia 16 de dezembro, após receber uma carta-bomba, que explodiu quando ele examinava a correspondência em sua mesa. Uma foto tirada da cena do crime mostra um bilhete com ameaças escritas em francês. O bilhete dizia que o ataque “era de todos os franceses” e exortava russos a “sair da África”.