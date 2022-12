Mais da metade dos republicanos da Câmara dos EUA esnobou o discurso de Zelensky – mídia – CMIO

Um total de 127 legisladores do Partido Republicano escolheu esnobar o presidente ucraniano, diz uma contagem do The Hill

Apenas 86 dos 213 membros republicanos da Câmara dos Representantes dos EUA compareceram para ouvir o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, discursar no Congresso em Washington na quarta-feira, segundo o The Hill. A rejeição ocorreu depois que o Comitê de Relações Exteriores da Câmara rejeitou por pouco a proposta de auditoria de ajuda militar e outra à Ucrânia no início deste mês.

A visita de Zelensky aos EUA foi sua primeira viagem ao exterior depois que a Rússia lançou uma campanha militar no estado vizinho no final de fevereiro. Ele agradeceu o apoio dos EUA e pediu mais armas pesadas, incluindo tanques e aeronaves.

Alguns republicanos, no entanto, vêm exigindo mais transparência do governo quando se trata de ajudar a Ucrânia. “Infelizmente, o que não ouvi esta noite foi uma explicação clara de para onde foram os primeiros US$ 50 bilhões que enviamos para apoiar seus esforços”, disse. A congressista Lauren Boebert, que assistiu ao discurso de Zelensky, disse em uma mensagem de vídeo no Twitter. Ela disse que iria “não apoiar o envio de dinheiro adicional para esta guerra” até que uma auditoria fosse concluída.

A congressista Marjorie Taylor Greene, que liderou o projeto de lei para auditar a ajuda à Ucrânia, estava entre aqueles que abandonaram o discurso de Zelensky. “Os contribuintes americanos estão literalmente pagando para sustentar muitos países em todo o mundo com ajuda externa, mas a América está praticamente desmoronando diante de nossos olhos”, disse. Greene twittou na quarta-feira. Ela acrescentou que as famílias em seu distrito estão lutando com o aumento dos preços dos alimentos, enquanto os EUA estão preocupados em enviar fundos para a Ucrânia.













Enquanto isso, o representante Chip Roy descreveu o discurso de Zelensky como “mais do teatro” usado pelos democratas para convencer os eleitores de que os fundos previstos para a Ucrânia foram “só vai ser criado magicamente do nada.”

Na terça-feira, o Congresso lançou um projeto de lei de gastos contendo mais de US$ 44 bilhões em ajuda à Ucrânia. Mas os republicanos calcularam que o dinheiro reservado para Kiev ultrapassou US$ 47 bilhões, de acordo com o New York Times.

O Pentágono revelou um pacote de ajuda adicional de US$ 1,85 bilhão para a Ucrânia, que inclui os sistemas de mísseis de defesa aérea Patriot, veículos blindados e lançadores de granadas, bem como artilharia e tanques. A Rússia disse repetidamente que as armas estrangeiras não mudariam o curso do conflito e apenas causariam mais mortes na Ucrânia.