Zelensky desembarca em Washington em busca de armas e recebe promessa de Biden

Zelensky desembarcou nesta quarta-feira (21), em Washington, e se encontrou com Biden na Casa Branca. Trata-se da primeira viagem internacional de Zelensky desde o início dos conflitos entre Kiev e Moscou.

O chefe do regine ucraniano desembarcou na capital estadunidense por volta das 16h no horário de Brasília (14h no horário local).