Os países devem reforçar sua própria defesa para se tornarem menos dependentes tanto do bloco quanto de Washington, diz o presidente francês

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que os membros europeus da OTAN devem se tornar mais autônomos e menos dependentes da aliança liderada pelos EUA em relação à sua própria segurança. Ele fez as declarações na noite de quarta-feira, enquanto falava a repórteres em Paris após retornar de uma cúpula em Amã, na Jordânia.

“Uma aliança não é algo que eu deveria depender. É algo que devo escolher, algo com que trabalho”, afirmou Macron. “Devemos repensar nossa autonomia estratégica.”

Macron identificado “capacidades tecnológicas e de defesa” como áreas nas quais as nações europeias devem procurar reduzir sua dependência da aliança, e dos Estados Unidos em particular. Ele acrescentou, no entanto, que os Estados membros não devem se esforçar para romper com o bloco ou desenvolver uma alternativa a ele.

“Não há arquitetura de segurança europeia sem autonomia estratégica, dentro da OTAN e com a OTAN, mas não dependente da OTAN” ele disse.

Macron também mencionou as hostilidades em curso entre a Rússia e a Ucrânia, nas quais esta última recebeu amplo apoio ocidental. Ao reiterar seu apoio ao “defesa absoluta da Ucrânia”, ele disse mais uma vez que as preocupações de segurança de Moscou também devem ser abordadas.













“Quando falo de garantias, estou falando de todos esses países, para nós, mas também para a Rússia”, afirmou Macron. “Isso significa que um dos pontos essenciais que devemos abordar – como o presidente Putin sempre disse – é o medo de que a OTAN bata em suas portas e o desdobramento de armas que possam ameaçar a Rússia.”

Nas últimas semanas, o presidente francês tem dito repetidamente que o conflito deve acabar com as negociações, que devem render garantias de segurança para todos, inclusive para a Rússia. Essa postura desencadeou uma enxurrada de críticas da Ucrânia e de alguns países da UE, com a Polônia, a Eslováquia e os países bálticos se opondo abertamente à sugestão de Macron.

A Rússia sinalizou em várias ocasiões que está pronta para conversar com a Ucrânia – e com o Ocidente como um todo – enquanto insiste que seus próprios interesses devem ser levados em consideração se as negociações ocorrerem. Moscou culpou Kiev pela falta de esforços diplomáticos para encerrar o conflito. Na quarta-feira, a chefe do Conselho da Federação da Rússia, Valentina Matvienko, disse que há “nenhum pano de fundo para que as negociações ocorram no futuro próximo: não há nada [to discuss] e sem ninguém.”

Altos funcionários em Kiev emitiram repetidamente declarações beligerantes, com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, prometendo recapturar as antigas regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye – que se juntaram à Rússia no início de outubro – bem como a Crimeia, que se separou da Kiev em 2014. Zelensky até se ‘proibiu’ de negociar com o presidente russo, Vladimir Putin.