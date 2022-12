Musk em busca de novo chefe do Twitter – CNBC – CMIO

Os usuários da rede social votaram a favor de sua saída do cargo de presidente-executivo da empresa

O proprietário e CEO do Twitter, Elon Musk, está procurando um novo executivo-chefe para liderar a empresa depois que os usuários da plataforma votaram em sua renúncia, informou a CNBC na terça-feira, citando suas fontes.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à mídia que a busca de Musk por um novo CEO está em andamento e começou antes da votação no Twitter.

No domingo, o bilionário postou uma enquete informal perguntando aos usuários do Twitter se ele deveria deixar o cargo de chefe da empresa. Alertando o público para “Cuidado com o que deseja, pois pode conseguir”, Musk disse que respeitaria os resultados da votação. O empresário destacou ainda que ninguém para substituí-lo ainda não foi encontrado.

A maioria dos 17 milhões de entrevistados votou para que Musk deixasse o cargo. No entanto, na segunda-feira após os resultados, Musk afirmou que, a partir de agora, apenas os assinantes do Twitter Blue poderão expressar suas opiniões em enquetes sobre mudanças nas políticas da plataforma.

O Twitter Blue é uma assinatura mensal paga que adiciona uma marca de seleção azul à conta do usuário e oferece acesso antecipado a alguns dos novos recursos da plataforma. Para usuários dos EUA, o preço começa em $ 8 por mês.

Musk se tornou o acionista majoritário do Twitter em outubro, depois de concluir seu acordo de aquisição de US$ 44 bilhões. Isso significa que ninguém pode forçá-lo a sair da empresa. No entanto, nas últimas semanas, o CEO introduziu uma série de mudanças controversas que causaram uma reação pública. Isso incluiu afrouxar as regras de desinformação do Covid-19 e expor uma série de processos de tomada de decisão, como o shadow banning, que estavam sendo praticados antes de ele comprar a empresa.

