As importações alemãs de gás russo caem significativamente – Bloomberg – CMIO

O país cortou sua dependência dos suprimentos russos de 55% no ano passado para os atuais 20%.

A Alemanha cortou sua dependência do gás russo em quase dois terços em relação ao ano passado, informou a Bloomberg na terça-feira, citando a Associação das Indústrias de Energia e Água (BDEW) do país.

Segundo o relatório, a parcela de gás russo consumida na Alemanha caiu para cerca de 20% este ano, de 55% em 2021.

Isso aconteceu em meio a uma queda significativa nas importações do combustível russo para a UE devido a sanções, explosões em setembro nos gasodutos Nord Stream da Rússia que os deixaram inoperantes e os movimentos de Berlim para diversificar os suprimentos.

A Alemanha está supostamente com falta de cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de gás em entregas anuais como resultado da redução nos suprimentos russos. Segundo a BDEW, no entanto, o país conseguiu reduzir sua demanda geral em cerca de 15% este ano devido ao clima ameno e a uma campanha para reduzir o consumo.

A Alemanha compensou a redução na oferta russa aumentando as importações da Holanda, Bélgica e França, de acordo com a BDEW.













O país também planeja aumentar suas importações de gás natural liquefeito (GNL). Na semana passada, a Alemanha lançou seu primeiro terminal flutuante de GNL no porto de Wilhelmshaven, no Mar do Norte, com outros quatro a serem implantados nos próximos meses.

Espera-se que os terminais planejados forneçam ao país uma capacidade anual de importação de GNL de pelo menos 29,5 bcm, aproximadamente um terço de sua demanda anual de gás de 90,5 bcm.

Segundo o chanceler Olaf Scholz, os terminais ajudarão a garantir que o abastecimento de energia da Alemanha não “dependem de oleodutos da Rússia.” As entregas de GNL, no entanto, devem custar muito mais do que o gasoduto russo.

