França impõe multa pesada a gigante de tecnologia dos EUA – CMIO

As autoridades acusaram a Microsoft de impor cookies de anúncios aos utilizadores, com a empresa agora condenada a pagar 60 milhões de euros

A gigante de tecnologia norte-americana Microsoft, uma das principais produtoras de software do mundo, foi condenada a pagar 60 milhões de euros (US$ 64 milhões) depois que as autoridades francesas a consideraram culpada de violar as regulamentações locais. O órgão regulador da privacidade do país disse que impôs a multa – até agora, a maior deste ano – pelo uso inescrupuloso de cookies de anúncios pela empresa.

Cookies são pequenos arquivos de informações que um servidor da web gera e envia para um navegador da web quando um usuário visita um site. Eles são normalmente usados ​​para personalizar a experiência do usuário, mas também para fins publicitários.

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, a Comissão Nacional de Tecnologia e Liberdades da França (CNIL) afirmou que o mecanismo de busca da Microsoft, o Bing, não permite que os usuários desativem os cookies com facilidade.

As investigações das autoridades francesas concluíram que “quando os usuários visitaram este site, os cookies foram depositados em seu terminal sem o seu consentimento.” O vigilante disse que “estes cookies foram utilizados, entre outros, para fins publicitários.”

O CNIL também descobriu que “não havia botão que permitisse recusar o depósito de cookies tão facilmente quanto aceitá-lo.”

O cão de guarda explicou que a Microsoft acabou recebendo uma parte dos lucros de publicidade de terceiros que, por sua vez, foram acumulados graças aos dados coletados por meio de cookies.













A gigante da tecnologia dos EUA agora tem três meses para alinhar seus serviços com os regulamentos franceses. Caso não o faça a tempo, incorrerá numa multa adicional de 60.000€ por cada dia de atraso.

No ano passado, a CNIL impôs ao Google e ao Facebook multas de € 150 milhões e € 60 milhões, respectivamente, por violações semelhantes.

No início deste mês, a Reuters informou que a Microsoft estava trabalhando para resolver as preocupações antitruste levantadas anteriormente pela UE – supostamente decorrentes de uma reclamação apresentada pelo aplicativo de mensagens de espaço de trabalho Slack no ano passado, segundo o qual a gigante da tecnologia dos EUA integrou injustamente seu bate-papo e vídeo no local de trabalho app Teams em seu produto Office.

Na última década, a Microsoft esteve no centro de várias investigações na UE, com as autoridades impondo multas totalizando € 2,2 bilhões.