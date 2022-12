Economia do Reino Unido enfrenta sérios desafios – Câmara dos Lordes – CMIO

A aposentadoria precoce e o envelhecimento da população estão causando escassez de mão de obra no país, alerta um relatório

Um êxodo de mais de meio milhão de pessoas da força de trabalho britânica desde a pandemia de coronavírus está representando sérios desafios para a economia do país, alertou um relatório da Câmara dos Lordes.

De acordo com um relatório intitulado “Para onde foram todos os trabalhadores?”, divulgado pelo Comitê de Assuntos Econômicos na terça-feira, a aposentadoria precoce entre pessoas de 50 a 64 anos é o maior dos quatro fatores que dificultam o preenchimento de empregos. O relatório destacou que o aumento da doença, as mudanças na estrutura da migração e o envelhecimento da população do Reino Unido também contribuíram para a crise trabalhista.

O forte aumento da inatividade econômica – quando os adultos em idade ativa não estão empregados nem procurando emprego – agrava a pressão inflacionária atual e prejudica o crescimento no curto prazo. Isso também reduz as receitas disponíveis para financiar os serviços públicos, enquanto a demanda por esses serviços crescerá, disse o comitê.

“Aqueles que já são economicamente inativos estão ficando mais doentes, o que significa que é menos provável que retornem ao trabalho. Assim, enquanto outros fatores anteriormente mascaravam o impacto do envelhecimento da população no tamanho da força de trabalho, agora eles o reforçam”, disse. disse Lord Bridges of Headley, presidente do Comitê de Assuntos Econômicos da Câmara dos Lordes.

O relatório surge em meio a preocupações crescentes de que o Reino Unido possa ser o único país do mundo desenvolvido onde se espera que o emprego ainda esteja abaixo do nível pré-pandêmico no início de 2023.

Dados oficiais mostram que a inflação, que desacelerou de um pico de mais de 11% em outubro para 10,7% no mês passado, ainda está entre as taxas mais altas desde o início dos anos 1980. O crescimento salarial médio no país supostamente se fortaleceu para cerca de 6% nos últimos meses, mas permanece significativamente abaixo da inflação.

