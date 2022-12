O ‘colapso iminente da China’ ainda é uma esperança, não uma certeza – CMIO

Pensadores americanos parecem ter certeza de que o Partido Comunista está fadado ao fracasso por causa do ‘mau imperador’ Xi Jinping

Há mais de 20 anos, o autor Gordon Chang publicou um livro intitulado ‘The Coming Collapse of China’ – um texto que previa o fim do Partido Comunista governante do país por meio de uma eventual implosão financeira em 2011. Duas décadas depois, Chang evoluiu para um direito Comentarista de ponta lançando ataques inflamatórios contra Pequim nos principais meios de comunicação americanos, da Fox à NBC.

Por causa disso, não é de surpreender que Chang raramente seja visto ao lado de observadores e analistas mais sérios da China. No entanto, sem dúvida, o sentimento ou estado de espírito que ele defende no livro continua vivo. Recentemente, um artigo foi escrito em Relações Exteriores por Jonathan Tepperman, alguém que é respeitável e incontroverso, intitulado: ‘Declínio perigoso da China’.

Neste artigo, Tepperman segue uma escola de pensamento defendida por um grupo de pensadores que argumentam que a chamada ‘ascensão da China’, um discurso fortemente enraizado na grande mídia e na política, bem como na própria Pequim, é de fato sobre. Tal ascensão, que foi caracterizada pelo rápido crescimento econômico nos últimos 40 anos, teria sido encerrada pelas políticas trazidas por Xi Jinping, que Tepperman descreve como um “mau imperador”.

Ele argumenta que o crescimento econômico da China foi descartado pelas políticas do Covid-19, repressão ao setor de tecnologia, uma crise de dívida iminente e futuros problemas demográficos. Ao apresentar esta tese, ele descreve o futuro da China como o de um “Coreia do Norte superdimensionada” e acredita que por causa disso se tornará mais perigoso, então ele adverte contra o triunfalismo americano da Guerra Fria. O argumento não tenta prever o fim da China comunista como fez Gordon Chang, mas, de muitas maneiras, incorpora o mesmo conjunto de suposições que formam um discurso mais amplo no Ocidente. Ou seja, ‘a China está fadada ao fracasso’ de uma forma ou de outra.













Para Tepperman, Xi condenou a China ao tirar propositadamente o país da rota de maior ocidentalização e liberalização e em direção a uma liderança mais centralizada que revigorou a autoridade do partido e da ideologia na governança da China. Este também é um tema recorrente nos comentários ocidentais e um fator significativo para explicar por que as políticas ocidentais em relação a Pequim mudaram. Isso ocorre porque a tese do ‘fim da história’ defendida por Francis Fukuyama, talvez infame agora, construída sobre o próprio triunfalismo americano pós-Guerra Fria que Tepperman discute, realmente acreditava que a transição da China para a democracia liberal era apenas uma questão de tempo.

Foi nessa confiança ideológica, na convicção da vitória final do liberalismo, que o crescimento da China foi tolerado por tantas décadas e não foram feitos esforços para contê-lo antes. No entanto, à medida que a China crescia, a tão esperada liberalização não se concretizou e, em vez disso, Xi cometeu um ato de blasfêmia – enquadrar o desenvolvimento político da China de uma forma que o Ocidente não pretendia e, pior ainda, posicionar Pequim como uma potência. para moldar o mundo de maneiras consideradas desvantajosas para a hegemonia americana. Assim, como o inevitável ‘colapso’ da China não se concretizou, as engrenagens mudaram para tentar ‘forçar’ a China a fracassar por meio do confronto geopolítico e de uma nova era de competição entre grandes potências.

Por causa disso, um novo padrão de pensamento surgiu nos comentários ocidentais – uma esperança de que o projeto político de Xi – completando a ascensão da China como uma potência comunista, a tentativa de reunificar Taiwan com o continente, tornando-se a maior economia do mundo e completando o Iniciativa do Cinturão e Rota – todas terminam em fracasso. Se o regime não entrar em colapso ou se reformar como antes se supunha, a esperança é depositada no fracasso e na estagnação. Isso ocorre porque, se a China for bem-sucedida, prejudicará permanentemente a supremacia incontestável do modelo ocidental, e é por isso que, na cobertura cotidiana, a China não recebe crédito por nada e cada desenvolvimento é agora apresentado dramaticamente como um desastre ou governança. falha, que sempre é culpa de Xi Jinping.













Então, é claro, a questão permanece: a China está realmente em declínio? Ao longo do ano, uma grande cobertura da mídia atacou o país por seus reveses econômicos auto-impostos de políticas ‘zero-Covid’, apenas para depois se virar e dizer que acabar com a política também foi um desastre. O viés intuitivo de tal cobertura marca de forma problemática tudo o que a China faz em termos pessimistas, a ponto de alguém ser tentado a descartar a China muito cedo. Pior ainda, os mesmos critérios de relatórios nunca são aplicados às economias ocidentais, que tiveram um ano igualmente miserável economicamente.

Este não foi um ano glorioso para os EUA ou a Europa, que ainda alcançarão menos crescimento do que a China não apenas este ano, mas também no próximo ano, apesar da desinformação publicamente publicada de Biden sobre isso. Como tal, não há nenhuma razão definitiva para acreditar que a China está em declínio, e a perspectiva de sua competição com os EUA provavelmente se deve à capacidade de Pequim de inovar e romper o bloqueio tecnológico da América.