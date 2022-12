Zelensky tenta convencer Congresso dos EUA a manter ajuda e pede mais sanções contra Rússia

Durante a reunião que manteve com Zelensky, Biden disse que os Estados Unidos continuarão a aumentar o apoio militar a Kiev , inclusive por meio do fornecimento contínuo de sistemas de defesa aérea Patriot.

Nesta quarta-feira, pouco antes do encontro, o governo norte-americano anunciou um pacote adicional de ajuda militar de US$ 1,85 bilhão (cerca de R$ 9,6 bilhões).

No entanto, a manutenção contínua desse suporte depende da aprovação do Congresso norte-americano. A renovação da Câmara dos Representantes colocou em xeque esse financiamento em razão do avanço do Partido Republicano, que agora é majoritário. Parlamentares republicanos já sinalizaram que querem uma investigação sobre a destinação dos recursos enviados a Kiev.