Gás russo flui para a UE sem ser afetado pela explosão do oleoduto – Gazprom – CMIO

As entregas de gás russo para a UE permanecem inalteradas, apesar de uma explosão em um gasoduto no centro da Rússia, disse a unidade local do fornecedor estatal de energia Gazprom em um comunicado na terça-feira.

Segundo a empresa, os fluxos foram redirecionados para rotas alternativas.

“O trecho danificado do gasoduto foi prontamente localizado. O transporte de gás aos consumidores é feito integralmente por meio de gasodutos paralelos.”

A explosão ocorreu em uma seção do oleoduto Urengoy-Pomary-Uzhgorod na República Chuvash várias centenas de quilômetros a leste de Moscou na terça-feira, causando um grande incêndio. O incêndio foi extinto e o incidente está sendo investigado. A administração local disse anteriormente que a explosão ocorreu durante a manutenção programada.

O gasoduto de 4.500 km transporta gás natural dos campos de gás da Sibéria Ocidental para a UE via Ucrânia. É um dos dois condutos restantes que abastecem a região com gás russo após a explosão de setembro no oleoduto Nord Stream, que o tornou inoperável.













A outra rota é o gasoduto TurkStream, que fornece gás ao sul da Europa via Türkiye.

O incidente de terça-feira fez com que os preços do gás na UE subissem brevemente. A referência da Europa, os futuros de gás TTF holandês, ultrapassou US$ 1.250 por mil metros cúbicos durante a negociação na terça-feira, de acordo com dados da bolsa ICE. Os preços recuaram após o anúncio da Gazprom, no entanto, e estavam sendo negociados em torno de US$ 1.090 no início da quarta-feira, o nível mais baixo desde meados de novembro.

O operador da rede da Ucrânia confirmou na terça-feira que os fluxos de gás da Rússia permaneceram normais ao longo do dia, sem mudanças de pressão detectadas no ponto de entrada de gás de Sudzha na fronteira, e as indicações para quarta-feira permanecem inalteradas.

