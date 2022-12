Nos Estados Unidos, Biden foi equiparado a Hitler por palavras sobre Putin

Na quarta-feira, Zelensky chegou a Washington, onde conversou com Biden e se dirigiu ao Congresso dos EUA. Ele disse não saber o que seria uma “paz justa” com a Rússia, mas estava confiante de que descartou compromissos em questões de território e soberania.

No dia da visita do político ucraniano, a Casa Branca anunciou um novo pacote de ajuda de US$ 1,85 bilhão para Kyiv. Em particular, incluía um sistema de mísseis antiaéreos Patriot, 500 munições de artilharia guiadas com precisão, 37 veículos blindados Cougar, minas, lançadores de granadas e armas pequenas.