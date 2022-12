Ouvir o presidente ucraniano exigindo dinheiro foi um “cenário humilhante” para o Congresso, disse o apresentador da Fox News

O apresentador da Fox News, Tucker Carlson, condenou os legisladores americanos por aplaudir as demandas do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, por mais armas e dinheiro. Carlson argumentou que os EUA não recebem nada em troca das dezenas de bilhões de dólares que canalizam para Kiev.

Zelensky chegou a Washington na quarta-feira e, após uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, discursou em uma sessão do Congresso no Capitólio. Lá, o líder ucraniano agradeceu aos EUA pelos cerca de US$ 68 bilhões em ajuda militar e econômica já enviados ao seu governo, antes de pedir aos democratas e republicanos que “investissem” ainda mais.

“Então, o líder de um governo estrangeiro, vestido com um moletom, entra no Congresso dos Estados Unidos e começa a exigir dinheiro, e então tem a ousadia de dizer às pessoas sentadas que estão dando a ele dezenas de bilhões de dólares a mais de seu dinheiro que não é caridade, é um investimento”, Carlson disse ao público do horário nobre naquela noite.

“Onde você sai falando conosco assim?” Carlson continuou. “Nós nos odiamos tanto? Temos tão pouco respeito pelos EUA que toleramos isso, aplaudimos?”

Tucker Carlson: Zelensky aparece em DC parecendo um gerente de clube de strip e exigindo dinheiro. Nossa classe de liderança envelhecida dará a ele bilhões de nossa economia em ruínas pic.twitter.com/aIvgiQvkJ0 — Benny Johnson (@bennyjohnson) 22 de dezembro de 2022

Carlson é um dos poucos proeminentes conservadores americanos que sempre se opuseram ao financiamento da Ucrânia pelos EUA. Ele argumentou que armar Kiev contra a Rússia arrisca arrastar os EUA para o conflito, e que o dinheiro americano seria melhor gasto em casa, reforçando a fronteira do país com o México e abordando a crise crescente do fentanil.













O apresentador da Fox condenou democratas e republicanos por apoiarem os militares de Zelensky. Salientando que o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, descreveu o apoio à Ucrânia como sendo dos EUA “prioridade número um”, Carlson criticou McConnell por não perguntar a Zelensky sobre “sua guerra atual e contínua contra o cristianismo”, considerando muitos dos eleitores conservadores de McConnell “ir à igreja no domingo.”

“Talvez seja impossível imaginar um cenário mais humilhante para o maior país da Terra”, disse. Carlson falou sobre o discurso de Zelensky e as múltiplas ovações de pé que recebeu dos legisladores. “Isso foi masoquismo bipartidário. O Unipartido está vivo e bem.”

“Ele é o hóspede que não iria embora e, a cada momento que o toleramos, as exigências aumentam.”

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, descreveu a viagem de Zelensky aos Estados Unidos como uma “Estilo Hollywood” passeio destinado a garantir que os EUA “guerra por procuração” contra a Rússia continua.

O Congresso votará esta semana um projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão que aloca outros US$ 45 bilhões para a Ucrânia, elevando o valor total dado a Kiev para cerca de US$ 113 bilhões desde fevereiro, ou mais da metade do PIB pré-conflito do país. Moscou alertou repetidamente as nações ocidentais contra armar Kiev, enfatizando que isso apenas prolongaria o conflito.