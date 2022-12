Yuan espremendo dólar na Bolsa de Moscou – CMIO

O volume de negócios no dólar foi cortado pela metade, à medida que as moedas de países “amigos” ganham destaque

A negociação nas moedas dos chamados ‘amigáveis‘ nações, ou aquelas que não impuseram sanções à Rússia, subiram na bolsa de Moscou este ano, empurrando o dólar americano para fora, disse o chefe da bolsa, Yury Denisov, na terça-feira.

O rublo bielorrusso e o yuan chinês foram os que mais cresceram, 110 e 41 vezes, respectivamente, enquanto o volume de negócios na lira turca aumentou cerca de 17 vezes e no tenge cazaque 13 vezes. A parcela total do volume negociado agora atribuível a ‘amigáveis’ as moedas subiram 70 vezes para 34% em novembro, de 0,5% no início de 2022.

O diretor-gerente do departamento de desenvolvimento de negócios da bolsa, Kirill Pestov, explicou que esse aumento no volume de negócios da lira se deveu em parte à demanda pela moeda turca por parte dos turistas russos.

Enquanto isso, a participação do dólar americano nas transações à vista caiu pela metade, de 84% para 42%, disse Denisov, acrescentando que o volume de negócios em euros cresceu ligeiramente à medida que o comércio com os países europeus continuou.

Este ano, a Bolsa de Moscou também lançou negociações com o rand sul-africano, o dram armênio, a soma uzbequistanesa e o somoni tadjiquistanês.

Como a bolsa está olhando para os mercados não ocidentais para um maior desenvolvimento em 2023, ela planeja começar a negociar no dirham dos Emirados Árabes Unidos, no manat do Azerbaijão e na libra egípcia, de acordo com Denisov.

“Essas são as moedas dos maiores parceiros de comércio exterior da Rússia”, ele explicou.

Em meio à crescente demanda por moedas nacionais, a bolsa também planeja lançar futuros em vários pares de moedas no próximo ano: lira turca-rublo russo, dólar de Hong Kong-rublo russo e dólar americano-yuan chinês.

