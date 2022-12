Putin falou sobre as raízes entre os povos da Rússia e da Ucrânia

“Partimos de quê no devido tempo? Partimos do fato de que, ok, a União Soviética deixou de existir, mas, como eu disse ontem no colégio do Ministério da Defesa, … nossas raízes históricas comuns – as raízes de uma comunidade cultural e espiritual – eles serão mais fortes do que o que estamos sendo separados, e sempre houve essas tendências. O que nos une é mais forte”, disse Putin a repórteres.