Mais de 2,85 milhões de residentes deslocados fugiram para o país, com a Polônia em um distante segundo lugar como santuário, estima o Statista.

Refugiados ucranianos que fugiram de sua terra natal em 2022 se reassentaram na Rússia mais do que em qualquer outro país, de acordo com um relatório da Statista publicado na semana passada. Ele revelou que cerca de 2.852.395 pessoas deixaram sua terra natal em conflito para o país vizinho em outubro.

Atrás da Rússia em um distante segundo lugar está a Polônia, que recebeu 1.529.355 refugiados ucranianos em dezembro. Outros 1.021.667 fugiram para a Alemanha em novembro, enquanto a República Tcheca abriga 467.862, de acordo com números do início deste mês.

Enquanto a Rússia e a Polônia fazem fronteira com a Ucrânia e, portanto, apresentam destinos mais próximos para seus habitantes, a Alemanha atraiu um número enorme de deslocados com seus grandes pagamentos de apoio financeiro, que totalizaram € 449 (US$ 475) por mês em junho. A Polônia, em comparação, ofereceu pouco mais de € 15 (US$ 16).













Desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro, 4,8 milhões de ucranianos se registraram para a Diretiva de Proteção Temporária da UE, que garante aos refugiados acesso a alojamentos, assistência médica, bem-estar e outros benefícios, ou outros esquemas europeus de refugiados.

Mais de 7,8 milhões de ucranianos foram deslocados este ano no conflito, que surgiu dos oito anos anteriores de luta entre o governo apoiado pelo Ocidente em Kiev e as então repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk. Sob bombardeios quase constantes do governo, apesar de um suposto cessar-fogo mediado pela França e Alemanha, as províncias orientais produziram mais de um milhão de refugiados durante esse período, muitos dos quais fugiram para a Rússia ou outro lugar na Ucrânia.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar a Donetsk e Lugansk um status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, mediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu desde então que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas de Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Em setembro, Donetsk e Lugansk, bem como as regiões de Kherson e Zaporozhye, foram incorporadas à Rússia após referendos.