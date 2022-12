A Rússia se torna o principal fornecedor de petróleo para a China – CMIO

País ultrapassou a Arábia Saudita, que viu suas exportações asiáticas recuarem em novembro

A Rússia aumentou as entregas de petróleo para a China em 17% em novembro em relação ao ano anterior, ultrapassando a Arábia Saudita e se tornando o principal fornecedor do país, anunciou a alfândega chinesa na terça-feira.

Isso ocorre quando as refinarias chinesas correm para estocar petróleo antes do teto de preços da UE, que entrou em vigor em 5 de dezembro.

As entregas de petróleo russo, incluindo petróleo bombeado através do oleoduto do Oceano Pacífico da Sibéria Oriental (ESPO) e embarques marítimos dos portos europeus e do Extremo Oriente da Rússia, totalizaram 7,81 milhões de toneladas no mês passado. Isso equivale a 1,9 milhão de barris por dia, ante 1,82 milhão de bpd em outubro.

As importações da China da Arábia Saudita totalizaram 6,62 milhões de toneladas em novembro, ou 1,61 milhão de bpd, uma queda de 11% em relação ao ano anterior. As exportações de petróleo bruto russo aumentaram mais de 1% no mês passado desde outubro, mostram dados alfandegários.

Os suprimentos da Rússia para a China aumentaram 10,2% nos 11 meses do ano e chegaram a 79,78 milhões de toneladas, segundo o relatório. Em termos anuais, as entregas da Rússia ao país asiático ficaram um pouco atrás das exportações da Arábia Saudita, que somaram 80,38 milhões de toneladas de janeiro a novembro.

Em termos de valor, o fornecimento de petróleo russo à China no período relatado foi de US$ 54,49 bilhões – 50% a mais que no ano passado – enquanto o petróleo da Arábia Saudita foi mais caro e custou à China US$ 60,2 bilhões.

O Iraque ocupa o terceiro lugar nas entregas de petróleo à China, com 50,4 milhões de toneladas no valor de US$ 35,9 bilhões, seguido pelos Emirados Árabes Unidos com 37,86 milhões de toneladas no valor de US$ 28,9 bilhões e Omã com 35,9 milhões de toneladas no valor de US$ 26,7 bilhões.

