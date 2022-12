Alemanha nega planos de comprar petróleo russo – CMIO

A Alemanha não planeja comprar petróleo russo em 2023, disse a assessoria de imprensa do Ministério da Economia do país à RIA Novosti na quarta-feira. A declaração refuta um anúncio anterior da Transneft, uma empresa estatal russa de transporte de oleodutos e operadora da seção russa do oleoduto Druzhba.

Na segunda-feira, o chefe da Transneft, Nikolai Tokarev, disse que sua empresa recebeu pedidos para bombear petróleo através do oleoduto Druzhba para a Polônia e a Alemanha em 2023, apesar das garantias anteriores de ambos os países de que não fariam novos pedidos.

O ministério alemão afirmou que, a partir de janeiro, a refinaria de Schwedt havia reservado capacidade no sistema de oleodutos para o petróleo do Cazaquistão, não da Rússia.

“As refinarias de Leuna e Schwedt não encomendarão mais petróleo russo no ano novo,” disse o comunicado da assessoria de imprensa do ministério.

“Assim, não se trata de um pedido de petróleo, mas de uma reserva para o transporte de petróleo, que é necessário, por exemplo, para passar pelo petróleo do Cazaquistão”, disse o representante do ministério à RIA.

No início da quarta-feira, a empresa estatal de energia do Cazaquistão, KazMunaiGas (KMG), disse que estava considerando a possibilidade de um carregamento experimental de petróleo para a refinaria em Schwedt. De acordo com um comunicado no site da empresa, tal perspectiva foi discutida pelo presidente da KGM, Magzum Mirzagaliev, pelo secretário parlamentar do Ministério da Economia da Alemanha, Michael Kollner, e pelo membro do Bundestag, Christian Gerke.













“O deputado do Bundestag expressou seu interesse no fornecimento estável de matérias-primas do Cazaquistão por meio do oleoduto Druzhba. O chefe da KMG confirmou a possibilidade de exportação de petróleo do Cazaquistão para a Alemanha pelo oleoduto, mas destacou a necessidade de resolver questões contratuais e técnicas,”, disse o comunicado.

Em resposta a esta declaração, o porta-voz da Transneft, Igor Demin, disse que o Cazaquistão não havia discutido com a operadora os embarques de petróleo para a Alemanha e acrescentou que o “volumes que costumavam fluir da Rússia para a Alemanha não podem ser substituídos pelo Cazaquistão.” Ele explicou que, enquanto a Rússia costumava enviar até 20 milhões de toneladas de petróleo por ano para a Alemanha e outros 10 milhões de toneladas para a Polônia via Druzhba, o Cazaquistão só consegue bombear de 3 a 7 milhões de toneladas.

