Ex-conselheiro americano faz críticas e define Biden como ameaça aos EUA e ao mundo

Já alavancando possíveis jargões para as eleições de 2024 nos EUA, Bolton enfatizou que é preciso que durante a eleição presidencial no país sejam apresentadas mais medidas relacionadas à política internacional e assuntos de defesa, para acabar com os problemas e ameaças criadas pela passividade do governo Biden.

Desde o início do ano, a Coreia do Norte realizou 36 lançamentos de mísseis. Quase metade deles foram lançados em setembro, incluindo o lançamento de um míssil balístico de médio alcance do tipo Hwaseong-12, que sobrevoou o Japão, quebrando um recorde de 4,5 mil quilômetros de alcance para a Coreia do Norte, com uma altitude de voo de 1.000 km.